Ballando con le stelle: fuori Madonia, torna Peron, dopo il litigio Madonia - Lucarelli

Dalla prossima puntata con Federica Pellegrini farà coppia Samuel Peron, punito Angelo Madonia cha esteso sui social il suo battibecco con Selvaggia Lucarelli

Cambio in corsa a “Ballando con le stelle”, si rivedrà un maestro storico del programma, Samuel Peron. Angelo Madonia è stato “espulso” dopo l’ennesimo battibecco con Selvaggia Lucarelli. Ma cosa era successo di preciso ? Il "licenziamento" di Madonia è arrivato subito dopo vivace scontro con la giurata. Tutto è cominciato con una battuta sul miglioramento della Pellegrini della Lucarelli non gradita da Madonia , subito dopo l'eliminazione della sua fidanzata (e ex di Paolo Bonolis) Sonia Bruganelli . Questa volta c’è stata anche un seguito social. «Vorrei chiedere alla Carlucci – ha scritto un fan della coppia Madonia-Bruganelli – è proprio necessario, in un programma come il vostro, avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? È così necessario per gli ascolti? La mia solidarietà ad Angelo e Federica». Il ballerino ha condiviso il post sul proprio profilo X. Questo, con tutta probabilità, ha infastidito gli autori del programma, determinando l’esclusione di Madonia.

La nota ufficiale della Rai Samuel Peron torna a 'Ballando con le stelle' e scende in pista al posto di Angelo Madonia. E' quanto comunica in una nota la Rai che annuncia il nuovo partner di Federica Pellegrini. "Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di 'Ballando con le Stelle'", si legge nella nota. "A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riaverlo nella grande famiglia di Ballando, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale", conclude la nota Rai.Samuel Peron è stato maestro fisso dalla seconda edizione nel 2005, ha partecipato sempre al programma fino allo scorso anno. Vinse la quarta edizione in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Nell'ultima edizione del talent di Milly Carlucci era giunto in finale con Simona Ventura. Il momentaneo distacco Peron è stato tra i partecipanti nel 2023 della quarta edizione de Il cantante mascherato, nei panni di Cavaliere Veneziano venendone eletto ufficialmente vincitore. Dall'8 aprile al 5 giugno 2024 ha partecipato come concorrente alla diciottesima edizione del reality show L'isola dei famosi, in onda su Canale 5 con la conduzione di Vladimir Luxuria dove è risultato secondo.



