Bambino di 10 anni cade in un pozzo artesiano e muore, è successo A Palazzolo Acreide (Si)

Tragedia nel pomeriggio a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Un bimbo di 10 anni che partecipava ad un campo estivo per bambini con disabilità e una donna di 54 anni che ha cercato di salvarlo, è stata soccorsa e portata in salvo dopo essere caduti in un pozzo artesiano profondo 15 metri. La donna si era calata per recuperare il bambino, ma non è riuscita nell'intento. Il pozzo era pieno fino a metà d'acqua. Il corpo del bimbo, che sarebbe affogato, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. A quanto si apprende, la vittima sarebbe il fratellino di un bimbo affetto da disabilità.





La prima ricostruzione

Secondo quanto è stato ricostruito fin ora, il piccolo che stava partecipando a un campo estivo per bambini con disabilità organizzato da una cooperativa locale è sfuggito ai controlli finendo nel pozzo artesiano. La donna, che sarebbe un’operatrice della cooperativa che fa parte dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Annfpas), si è subito calata per tentare di recuperarlo, ma è caduta a sua volta. Per la vittima, che sarebbe annegata, non c’è stato nulla da fare. Lanciato l'allarme, l'educatrice è stata soccorsa e recuperata da una squadra del Nucleo speleo-alpino-fluviale, è stata poi affidata alle cure del 118. L'incidente sarebbe avvenuto durante un'escursione organizzata.





L'inchiesta

La procura di Siracusa ha aperto un'indagine sulla morte del bimbo di 10 anni. L'inchiesta,che è ancora a carico di ignoti, ipotizza il reato di omicidio colposo. I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e soprattutto di capire se il pozzo, che è profondo 15 metri, fosse segnalato.





La tragedia di Vermicino

L'incidente riporta alla mente quello di Vermicino, avvenuto il 10 giugno 1981. Alfredino Rampi, un bimbo di sei anni cadde in un pozzo artesiano in località Selvotta, una frazione di Frascati lungo la via di Vermicino. Fu una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il bambino, che dopo quasi tre giorni di inutili tentativi di salvataggio, morì all'interno del pozzo a una profondità di circa 60 metri. Una vicenda, questa che ebbe una vasta eco mediatica anche per la diretta televisiva della Rai che seguì minuto dopo minuto le ultime 18 ore di questa tragedia.