BCE, presto un nuovo aumento dei tassi: l'economia è in frenata e il prezzo del gas resterà alto

PROBABILE AUMENTO DEI TASSI

La Banca Centrale Europea prevede un periodo difficile. Nel bollettino economico si legge che “il Consiglio direttivo della Bce si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione. Gli ulteriori aumenti saranno necessari in quanto l'inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si mantenga su un livello superiore all'obiettivo per un prolungato periodo di tempo. Il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente la traiettoria della politica monetaria alla luce delle informazioni più recenti e dell'evolvere delle prospettive di inflazione. Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno dipendenti dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione".

CRESCITA FRENATA DALLA GUERRA

La delicata situazione internazionale e il perdurare della guerra in Ucraina continuano ad avere un impatto negativo sull’economia europea. La BCE evidenzia che “ il conflitto in Ucraina continua a rappresentare un rischio significativo per la crescita, soprattutto se imprese e famiglie dovessero affrontare un razionamento delle forniture di energia. In una tale situazione si potrebbe assistere a un ulteriore deterioramento del clima di fiducia e a un nuovo inasprimento dei vincoli dal lato dell'offerta anche i costi dei beni energetici e alimentari potrebbero rimanere persistentemente più elevati delle attese. Inoltre, un ulteriore peggioramento delle prospettive economiche mondiali potrebbe agire da freno aggiuntivo alla domanda estera dell'area dell'euro".

GAS, PREZZO ALTO

Un grande motivo di preoccupazione per famiglie e imprese è rappresentato dai vertiginosi aumenti delle tariffe energetiche. Anche su questo fronte, la Banca Centrale Europea non regala sprazzi di ottimismo e prevede che i prezzi del gas nell’immediato non diminuiranno: “Gli indicatori ricavati dai mercati suggeriscono che, nel breve periodo, i prezzi del petrolio scenderanno, mentre quelli all'ingrosso del gas si manterranno su livelli straordinariamente elevati. L’ 'inflazione dei beni alimentari è cresciuta sensibilmente, dal 9,8 al 10,6% tra luglio e agosto, spinta al rialzo dalle quotazioni mondiali delle materie prime alimentari e dall'aumento dei loro prezzi alla produzione nell'area dell'euro".