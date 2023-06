Beffa atroce per la Fiorentina, il West Ham vince la Conference League con un gol al novantesimo

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

UNA BEFFA

Perdere così fa davvero male. La Fiorentina è caduta a un passo dal traguardo. Il West Ham ha segnato il gol decisivo al novantesimo. Al culmine di una partita equilibrata, dove le (poche) occasioni importanti le avevano avute i viola. Era già successo in finale di coppa Italia contro l’Inter: sconfitta 2-1 senza troppi demeriti. Due beffe in due finali. Dove gli errori si pagano caro. La stagione della Fiorentina resta comunque da applausi, ma questo ora non consola.





GOL ANNULLATO AI VIOLA

Il primo tempo è stato decisamente bloccato, le due squadre hanno fatto molta attenzione a non scoprirsi. Il risultato è stato uno 'zero' alla voce tiri nello specchio della porta fino all'emozione finale, arrivata un attimo prima dell'intervallo: un gol annullato alla Fiorentina, per fuorigioco di Jovic. Spunto a destra di Nico Gonzales, cross, colpo di testa di Kuame sul palo, sulla ribattuta Jovic in tuffo ha messo in rete, ma la sua posizione era irregolare. Peccato, il West Ham si era visto soltanto con un tiro di Rice dal limite, finito sul fondo. Il primo tempo era stato interrotto per qualche minuto per il lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi inglesi: Cristiano Biraghi è stato colpito in testa da un accendino, si è tagliato e ha dovuto giocare con un turbante, rigorosamente viola.





CHI SBAGLIA, PAGA

Nella ripresa la Fiorentina è ripartita con Cabral al centro dell’attacco. Il primo episodio si è però verificato nell’altra area: al diciassettesimo un tocco di mano – fortuito ma impattante- di Biraghi è stato sanzionato con il rigore e dal dischetto Benrahma è stato impeccabile. Il vantaggio del West Ham è durato solo cinque minuti, perché la Viola ha avuto la forza di rialzarsi subito e di segnare il pareggio con Bonaventura. La Fiorentina sulle ali dell’entusiasmo ha cercato di vincerla e ci è andata vicinissima poco prima della mezzora: ma Mandragora ha spedito sul fondo quello che è sembrato un rigore in movimento dopo la sponda di Cabral. Quello è stato il momento sliding door della finale: chi sbaglia, paga. E il secondo errore viola è arrivato al novantesimo, quando Bowen è stato lasciato scattare verso la porta di Terracciano, che ha sfiorato il pallone ma non ha potuto impedire che terminasse in rete. Per l’apoteosi dei londinesi e la disperazione viola.