Belve, nella nuova stagione in arrivo Maria De Filippi (ospite fissa), Belen Rodriguez e Barbara d'Urso?

Massimo Galanto

06 ottobre 2025, ore 12:00

Indiscrezioni bomba sul programma di Francesca Fagnani che tornerà in onda su Rai2 il prossimo 28 ottobre

Maria De Filippi ospite di Francesca Fagnani nella nuova stagione di Belve al via il prossimo 28 ottobre? L'indiscrezione, diffusa da Adnkronos, è stata rilanciata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero.

Mancano le conferme ufficiali, ma l'ipotesi sembra più che realistica, anche considerando che la giornalista è stata ospite di Amici (25esima edizione) al debutto il 28 settembre scorso.

Fagnani parla di Maria De Filippi

Alla vigilia dell'edizione di Belve andata in onda nella scorsa primavera, Fagnani, in un'intervista a Sette del Corriere della Sera, era tornata a indicare pubblicamente la conduttrice di Canale5 come il suo sogno nel cassetto: "Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent'anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa".

De Filippi ospite fissa di Belve?

In base a quanto scrive stamattina Affaritaliani,it, Maria De Filippi sarà nella nuova edizione di Belve, ma la sua non sarà una presenza come tutte le altre, cioè ospite per una intervista.

La star di Mediaset, infatti, sempre in base a quanto risulta al sito, sarà una presenza fissa del programma di Rai2, con un ruolo del tutto inedito (magari con la complicità di Vincenzo De Lucia, che imita da tempo la De Filippi?).

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma è evidente che il chiacchiericcio che si sta creando intorno a Belve non può che aiutare la trasmissione di Francesca Fagnani e aumentarne l'hype.

A Belve anche Belen e d'Urso?

Da segnalare che, secondo Vanity Fair, tra le Belve ospiti delle nuove puntate del programma di Rai2 ci dovrebbe essere anche Belen Rodriguez, che sabato scorso è tornata in Rai come ballerina per una notte di Ballando con le stelle.

Un altro nome caldo per l'edizione autunnale di Belve 2025 sarebbe Barbara d'Urso, pure lei impegnata nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. 

Belve
Maria De Filippi

