Bergamo, anziana cadde dal balcone nel 2022, per gli inquirenti fu omicidio: arrestata la badante

Inizialmente si era pensato ad un suicidio per il caso di un’anziana di 77 anni che il 22 aprile del 2022 cadde giù dal quarto piano della sua casa di Colognola, alle porte di Bergamo. Questa mattina la svolta, con l’arresto della badante. La donna, una cittadina ucraina di 26 anni, era l’unica presente nell'appartamento al momento della tragedia e da subito le sue dichiarazioni non avevano convinto gli inquirenti. Troppo confuse e contraddittorie. A non quadrare anche il fatto che l’anziana non avesse mai palesato alcuna intenzione di farla finita e che avesse saldato in agenzia di viaggi il conto per un imminente viaggio all’estero. Gli accertamenti tecnici avevano poi escluso con certezza anche l'ipotesi di una caduta accidentale.





IL PRESUNTO MOVENTE

Fino alla ricostruzione del giorno delitto, fornita dagli inquirenti: prima di essere uccisa, la vittima avrebbe scoperto che la domestica le aveva sottratto il bancomat e aveva prelevato duemila euro, che avrebbe speso giocando alle slot machine. Secondo gli investigatori, sarebbe questo ad aver mosso la badante a spingere l’anziana giù dal balcone. Ora la donna è accusata di omicidio volontario e di utilizzo indebito della carta della vittima.