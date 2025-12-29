“BIG & BANG” IL CAPODANNO ITALIANO DI RTL 102.5 E RADIO ZETA IN DIRETTA DA PIAZZA BRA A VERONA
29 dicembre 2025, ore 14:22
CONDUCONO LA SERATA ANGELO BAIGUINI, FRANCESCA CHEYENNE, JESSICA BRUGALI, VANESSA GREY E DIEGO ZAPPONE. LA MUSICA DEI DJ SAUTUFAU E ALESSIA MANZONI
Attese più di 50mila persone in piazza Bra a Verona. Il Capodanno italiano di RTL 102.5 e Radio Zeta farà ballare tutti con la musica dal vivo e gli artisti di X Factor.
RTL 102.5 e Radio Zeta festeggiano il Capodanno con "BIG & BANG". Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, la festa prenderà il via con il dj set di Sautufau e Alessia Manzoni, l’animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone.
ASPETTANDO LA MEZZANOTTE: IL PROGRAMMA A PARTIRE DALLE 23
A partire dalle 23:00, la festa continua anche in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, e con i finalisti EroCaddeo e PierC. A completare il cast anche Angelica Bove e Amelie. Dopo il brindisi di mezzanotte, fino alle 3:00, si ballerà con la "Discoteca Nazionale" e il Dj Sautufau.
“Siamo felicissimi di tornare a Verona anche quest’anno per festeggiare il Capodanno con RTL 102.5 e Radio Zeta in diretta da Piazza Bra a Verona, città a cui siamo legatissimi grazie al Power Hits Estate, che nel 2026 compirà 10 anni”, dichiara Lorenzo Suraci, Presidente del Gruppo RTL 102.5.
E SE NON SIETE IN PIAZZA BRA POTETE SEGUIRLO IN RADIOVISIONE
Sarà possibile seguire “BIG & BANG”, il Capodanno di RTL 102.5, a partire dalle 23:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulle piattaforme social e in streaming su RTL 102.5 Play.
