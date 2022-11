Black Friday, gli italiani spenderanno 3,5 miliardi di euro. Tanti anticiperanno i regali di Natale

Come ogni anno arriva puntale la settima del Black Friday, saranno milioni gli italiani che ne approfitteranno per fare shopping e soprattutto per anticipare i regali di Natale. Secondo le stime del Codacons infatti, aumenterà la quota di consumatori che approfitterà della settimana di sconti proprio per comprare i regali, la spesa complessiva prevista si aggira intorno ai 3,5 miliardi di euro.





DOMINANO GLI ACQUISTI ONLINE

Ormai non è una novità, ma anche quest'anno la maggior parte degli acquisti avverrà con l’e-commerce. Sempre secondo le stime per Codacons, piattaforme, negozi virtuali e siti dei produttori genereranno compere per 2,5 miliardi di euro. Il 30% degli acquisti (meno di uno su tre), invece, avverrà direttamente nei negozi fisici, per un controvalore di circa 1 miliardo di euro. In testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci sarà l'elettronica e l'hi-tech, comparto dove il 60% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto - analizza l'associazione - Cresce l'interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 50% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (20%). Mai come quest'anno la settimana di sconti sarà sfruttata per fare acquisti legati alle prossime festività: quasi un italiano su 2 che aderirà al Black Friday (49%) anticiperà i regali di Natale, una scelta "obbligata" considerata l'inflazione alle stelle e il perdurare del caro-bollette, fattori che spingono i consumatori ad approfittare di sconti e promozioni allo scopo di contenere la spesa.





ALLARME TRUFFE

Mai come in questo periodo bisogna far attenzione alle truffe online. Il Codacons infatti segnala come in occasione del Black Friday spuntino sul web siti finti, truffe, raggiri e tentativi di rubare dati bancari degli utenti. La prudenza in questi casi diventa fondamentale ed è importante saper riconoscere un sito affidabile. Il Codacons consiglia di acquistare solo da siti sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo, e di fare attenzione agli sconti troppo elevati, spesso utilizzati per attirare l’attenzione dei consumatori sui siti finti. È, inoltre, consigliato pagare tramite PayPal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicare o scrivere online i propri dati personali, sia via telefono, sia via mail.