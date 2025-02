BRESH, LA SVOLTA CON GUASTO D’AMORE

Il primo album è del 2019: “Che io mi aiuti”, uscito anche in edizione deluxe qualche mese più tardi.

Nel 2021 il singolo “Angelina Jolie” gli vale il triplo platino, mentre “Andrea” il disco d’oro. Insieme a “Caffè”, i tre brani anticipano il secondo progetto discografico “Oro blu”, primo in classifica FIMI al debutto.

L’anno della svolta, però, è il 2023: a fine gennaio esce “Guasto d’amore”, inno d’amore alla squadra del cuore, il Genoa, che viene presto trasformato in coro da stadio dalla tifoseria rossoblù e poi adottato dalla stessa società. Ad aprile arriva il singolo “Altamente mia”, che ha ricevuto il “Premio Lunezia” per la qualità musical-letteraria.

LA TANA DEL GRANCHIO, L’ESORDIO DI BRESH A SANREMO

Sebbene quello di quest’anno sia il suo esordio al Festival di Sanremo, Bresh ha già calcato il palco dell’Ariston: lo scorso anno affiancò Emma nella serata dei duetti, eseguendo insieme a lei un medley delle canzoni di Tiziano Ferro. Inoltre, nel corso della terza serata della 74esima edizione della kermesse, si era esibito in collegamento dalla nave Costa Smeralda con “Guasto d’amore”.

Sanremo 2025 sarà in gara con il brano “La tana dei granchio”: “Ho detto sì a Sanremo per concretizzare il mio percorso, ma anche per mia madre, mia zia e per tutti i clienti del bar”, ha detto l’artista. Durante la serata dei duetti sarà invece affiancato da Cristiano De Andrè, con cui proporrà l’iconico brano di Faber “Creuza de mä”.