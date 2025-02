Bruno Barbieri a RTL 102.5: “Questa sera avremo come ospiti Pablo Trincia e Jacopo Ticchi e l’esterna al Mart sarà di grande ispirazione per i concorrenti”

Bruno Barbieri è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra, per presentare l’appuntamento di questa sera di MasterChef Italia. Gli aspiranti cuochi sono rimasti in otto, e la gara di MasterChef Italia prosegue ad alta velocità e con tanti sorprendenti e inattesi meccanismi. Ai microfoni di RTL 102.5, Bruno Barbieri ha raccontato: «Stasera Locatelli farà il deejay e sembrerà di stare alla vecchia Baia degli Angeli degli anni ’70. Sarà una bella puntata soprattutto perché la musica ti aiuta ad entrare in un mondo interessante, ti spinge anche. Stasera ci sarà un “delitto gastronomico” che non è l’uccisione dei tre giudici, ma ci sarà un ingrediente killer e delle cose particolari. È una puntata un po’ difficile, però raccontata da questo personaggio che entrerà nel meccanismo, ovvero Pablo Trincia, e sarà una situazione molto interessante. Non voglio entrare troppo nei particolari, perché poi si svelano certe cose che è più bello vederle live. Comunque ricordatevi che a MasterChef ci sono sempre sorprese, soprattutto al Pressure Test che io adoro. Stasera ci sarà anche un altro ospite, Jacopo Ticchi, uno chef giovane, bravo, determinato, romagnolo come me, e anche lì racconteremo una cucina molto molto particolare. L’esterna di stasera sarà al Mart di Rovereto e anche lì i concorrenti prenderanno ispirazione dalle bellissime opere di questo museo meraviglioso e anche il mondo della pittura ti porta a lavorare e cucinare in un certo modo. Credo che nella cucina non ci debbano essere degli scherni, la cucina è tutto: carne, pesce, verdure, colori, profumi e quest’idea del Mart è un’idea molto bella perché si sono ispirati molto nel vedere queste opere e poi anche nel ricrearle nel piatto».





Cosa succederà questa sera?

Nella serata di stasera, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sottoporranno alla Masterclass, per la prima volta, un complicato caso da risolvere: una Mystery Box a tema “crime” che metterà i concorrenti di fronte ad un vero e proprio “delitto gastronomico”, alla presenza del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia, che seguirà le “indagini” insieme ai tre giudici. Sarà una prova insolita e avvincente, seguita da un inedito Invention Test a tema musica guidato da un deejay speciale, lo Chef Giorgio Locatelli, che per l’occasione mixerà grandi successi della musica inglese associando ciascuno di questi a un piatto. Ma la gara non si fermerà qui: gli aspiranti cuochi, infatti, approderanno al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia e d’Europa, per una spettacolare Prova in Esterna nel corso della quale gli chef amatoriali si lasceranno ispirare da capolavori senza tempo. Sarà una serata emozionante, che scorrerà grazie a ingredienti particolari come il mistero e la fusione tra musica e arte, nella certezza che tutto può essere raccontato tramite un piatto. Chi non riuscirà a superare indenne le prove dovrà scontrarsi con uno spietatissimo Pressure Test basato su un ingrediente killer e che vedrà protagonista il giovane chef Jacopo Ticchi. Al termine di queste prove, per chi si interromperà il percorso all’interno della cucina di MasterChef Italia?