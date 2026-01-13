"Buen camino" travolge Google: arriva l'effetto Zalone nelle ricerche on line. Tutto quello che c'è da sapere sul viaggio...

Francesco Fredella

13 gennaio 2026, ore 13:15

Si dorme negli ostelli lungo il cammino, insieme ad altri pellegrini. L’unica condizione per poter usufruire di questi ostelli a prezzi agevolati è procurarsi una specie di passaporto del pellegrino

Zaino in spalla. Un lungo viaggio, quello verso Santiago. E il cammino del pellegrino, il sogno irrealizzabile per molte persone, adesso grazie a Checco Zalone diventa qualcosa di tangibile. Concreto. 

Il film, un vero capolavoro che sta superando ogni record con oltre 60 milioni di incassi, fa schizzare in alto le ricerche su Google. Secondo i dati di Google Trends le ricerche degli italiani sul Cammino di Santiago registrano una vera impennata. Andiamo per gradi: il 25 dicembre, Google ha registrato oltre il 200% di ricerche in più rispetto alla media annuale. Picco massimo il 28 dicembre, quasi il 600 per cento in più, ma durante tutta la prima settimana di gennaio, le ricerche hanno registrato un incremento di oltre il 400%. 

TUTTI RISCOPRONO IL CAMMINO DI SANTIAGO GRAZIE A ZALONE

Chi l'ha percorso tutto, dai Pirenei a Santiago, racconta emozioni uniche e irripetibili. Gli ostelli. Le lunghe camminate a contatto con la natura, senza cellulare. Uno zaino con le scarpe di riserva, la borraccia e un mese, all'incirca, per completare il viaggio.
Esistono varie tipologie di cammino, prevalentemente percorsi estivi ma anche invernali. Il punto di partenza “ ufficiale” del Cammino Francese è Saint Jean Pied de Port, ai piedi dei Pirenei. Si attraversa il territorio francese, a piedi o in bicicletta, e si passa per la Spagna settentrionale. Poi per la basca Navarra, la regione dei vini de La Rioja, la grande Castilla e la verde Galicia, camminando per circa 800 km su una via con più di mille anni di storia.
Pochi soldi con sé, soltanto lo stretto necessario in borsa e circa 8-10 ore al giorno di cammino. Interminabili. "Serve molta preparazione fisica, pazienza e voglia di viaggiare indisturbati", racconta chi è arrivato nella cattedrale di San Giacomo, meta finale del viaggio.

Si dorme negli ostelli lungo il cammino, insieme ad altri pellegrini.  L’unica condizione per poter usufruire di questi ostelli a prezzi agevolati è procurarsi una specie di passaporto del pellegrino, comunemente chiamata Credenziale, dove ogni albergatore apporrà un timbro, fondamentale una volta arrivati a Santiago per ricevere la Compostela.

I DATI SORPRENDENTI DEL FILM

La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, che coproduce con Indiana Production e in collaborazione con MZL, segna un nuovo record. In sole tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125€ e 8.157.202 di spettatori, sorpassa “Quo Vado?” (65.365.736 euro) e diventa il film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office italiano, preceduto soltanto da Avatar (68.600.000 euro).

LEGGI ANCHE - Checco Zalone nella storia: Buen Camino miglior incasso per un film italiano

