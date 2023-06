Bus finisce in una scarpata sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel bilancio un morto e 14 feriti

PHOTO CREDIT: fotogramma

Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un'autogru. I feriti sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e in altri ospedali. Sul luogo dell'incidente, come riporta l' agenzia Ansa , è giunta anche un'eliambulanza. I pompieri stanno sollevando il bus per recuperare eventuali altri passeggeri.





Le cause dell'incidente

Era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina il pullman della ditta Flixbus con 38 persone a bordo, compresi due autisti, finito in una scarpata dell'autostrada A16 Canosa-Napoli, nel comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. A causare l'incidente è stato , secondo quanto si è appreso, un tamponamento a catena nel quale sono rimaste coinvolte cinque auto . I passeggeri del bus e delle auto coinvolte che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda (Avellino).







Le testimonianze di chi era sul bus

" Stavamo tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto , prima di finire nella scarpata". E' questa la prima testimonianza di uno dei passeggeri del bus finito in una scarpata, a causa di un tamponamento, avvenuto all'alba di oggi, sull'A16, all'altezza del comune avellinese di Vallesaccarda. Il giovane, di Lecce, era diretto a Roma. Raggiunta la Capitale avrebbe dovuto partire per Firenze. Ha una brutta contusione alla spalla, come tanti altri passeggeri che erano con lui. Il pullman è partito ieri alle 23 da Lecce e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Tiburtina della Capitale alle 7.





