Calcio, il derby in Europa tra Milan e Inter deve essere trasmesso in chiaro, lo chiede l'Agcom

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La semifinale di andata della UEFA Champions League tra Milan e Inter, in programma il 10 maggio prossimo, dovrà essere trasmessa in chiaro . Lo precisa l'Agcom in una nota, riportata dall'Ansa. "Sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi", si spiega, "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La Delibera Lista eventi comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane".





Milan-Inter non può essere trasmessa codificata