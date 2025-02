Calcio, ritorna la Coppa Italia, il programma dei quarti di finale dell'edizione 2024/2025

L'ATALANTA INSEGUE LA COPPA, IL BOLOGNA CERCA RISCATTO

L'Atalanta non vuole mollare la Coppa Italia. I vice campione della coppa di lega arrivanno all'appuntamento dopo aver raggiunto i play off di Uefa Champions League, ma in campionato, la squadra di Gasperini ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Infatti, in questo inizio di 2025, la Dea ha vinto una sola partita contro il Como, poi 3 pareggi e una sconfitta contro il Napoli capolista. In mezzo anche l'eliminazione in Supercoppa Italiana contro l'Inter. L'Atalanta, quindi, deve ritirarsi su e il quarto di finale al Gewiss Stadium contro il Bologna può essere il punto di partenza per rivitalizzare un gruppo che, a inizio stagione, dava l'impressione di poter ambire a lottare per lo Scudetto. Ambiente diverso, invece, per quanto riguarda il Bologna. I Felsinei vengono dalla vittoria per 2 a 0 sul Como in campionato, ma in Champions League non sono riusciti a coqnusitare i playoff. Le ambizioni di Vincenzo Italiano, però, passano anche per la Coppa Italia e l'ambizione di provare a conquistare un trofeo che manca al Bologna dalla stagione 1973/1974.