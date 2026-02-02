Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale Photo Credit: ANSA/MICHELE MARAVIGLIA

Redazione Web

02 febbraio 2026, ore 22:51

Nell'ultimo giorno disponibile, ecco tutti i movimenti delle squadre di Serie A

Nell’ultimo giorno di calciomercato le principali squadre di Serie A restano a mani vuote per quanto riguarda i loro attaccanti di punta. Milan e Juventus non riescono a chiudere i colpi più attesi, con nomi e trattative sfumate proprio sul filo di lana.

SALTA MATETA AL MILAN, NESSUN RINFORZO IN AVANTI ANCHE PER LA JUVENTUS

Il caso più clamoroso riguarda Mateta: il centravanti francese era destinato a diventare il bomber del futuro dei rossoneri, ma i controlli medici straordinari hanno sollevato dubbi sulle condizioni delle ginocchia. Il club, pur valutando il presente, ha deciso di non rischiare un investimento per un profilo dal futuro incerto, e l’operazione con il Crystal Palace è quindi naufragata. Il Milan si limita così a confermare Fullkrug e il rinnovo di Maignan. Anche la Juventus chiude la finestra di mercato senza rinforzi in attacco: il nome di Kolo Muani non si concretizza e Spalletti dovrà affidarsi al ritorno di Vlahovic o valutare opzioni a parametro zero. In compenso, i bianconeri chiudono uno scambio di prestiti: Joao Mario al Bologna ed Emil Holm alla Juventus, mentre Rugani approda alla Fiorentina.

I MOVIMENTI DI COMO, VERONA, SASSUOLO E CREMONESE

Sul fronte club minori e di medio-bassa classifica, il Como si assicura un colpo last minute con il giovane centrocampista svedese Adrian Lahdo dall’Hammarby, mentre la Fiorentina vede sfumare l’affare Kouamé per il Verona per problemi burocratici. Il Sassuolo è tra i protagonisti della giornata, ufficializzando Ulisses Garcia dal Marsiglia, il riscatto di Ismael Konè e il giovane centrocampista classe 2007 Darryl Bakola, sempre dai francesi. La Cremonese prende Luperto dal Cagliari e il Parma riporta in Italia Gabriel Strefezza dall’Olympiacos.

LOOKMAN SALUTA L'ATALANTA

Tra gli addii più rilevanti figura Ademola Lookman, che lascia l’Atalanta per l’Atletico Madrid in un’operazione da 35 milioni più bonus, mentre il Genoa mantiene Norton-Cuffy, respingendo offerte inglesi. Romagnoli resta alla Lazio dopo il mancato accordo con l’Al Sadd. L’Inter, concentrata sul campionato e sul futuro con l’acquisto di Massolin dal Modena, non piazza colpi clamorosi per Chivu. Alla fine, il mercato di gennaio si chiude senza i grandi nomi attesi dalle squadre di vertice, mentre i club di seconda fascia trovano comunque qualche operazione strategica per rafforzare le rose.

Argomenti

atalanta
calcio
calciomercato
inter
juventus
milan
napoli
roma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

    Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

  • A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

    A Niscemi si prova a tornare alla normalità: oggi il rientro in classe con gli psicologi

  • Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

    Leonardo, a Roma un evento che mette al centro le Stem, la Difesa e il futuro

  • RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

    RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA

  • FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

    FABIO CICILIANO A RTL 102.5: “FRANA ANCORA IN MOVIMENTO, MA STA RALLENTANDO"

  • MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

    MATTEO SALVINI A RTL 102.5: “NEL PACCHETTO SICUREZZA PROPORRÒ FERMO PREVENTIVO FINO A 24 ORE"

  • A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

    A Niscemi oggi riaprono le scuole. Equipe di psicologi per gli studenti, ma anche per le famiglie e il personale scolastico

  • Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

    Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori dell’agente circondato e malmenato durante gli scontri di ieri a Torino

  • Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero

    Sale a 41 morti il bilancio della strage di Capodanno a Crans Montana: deceduto un 18 enne svizzero

  • Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

    Bologna, un alunno delle medie ha minacciato con un coltello i compagni di classe

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Il 2025 dello sport, nel calcio vince Napoli; Italia sul tetto del mondo con tennis e pallavolo

Per l'Italia va in archivio un anno ricco di vittorie e soddisfazioni. Nel 2025 abbiamo detto addio a due leggende come Nicola Pietrangeli e Nino Benvenuti

Coppa Italia: Atalanta, Napoli e Inter volano ai quarti di finale

Coppa Italia: Atalanta, Napoli e Inter volano ai quarti di finale

Atalanta-Genoa 4-0, Napoli-Cagliari 1-1 (Dcr: 9-8), Inter-Venezia 5-1

Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

Coppa Italia: Como rimonta la Fiorentina, nei quarti c'é il Napoli

Al Franchi viola avanti con Piccoli, poi Sergi Roberto, Paz e Morata dilagano