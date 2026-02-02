Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Nell’ultimo giorno di calciomercato le principali squadre di Serie A restano a mani vuote per quanto riguarda i loro attaccanti di punta. Milan e Juventus non riescono a chiudere i colpi più attesi, con nomi e trattative sfumate proprio sul filo di lana.

SALTA MATETA AL MILAN, NESSUN RINFORZO IN AVANTI ANCHE PER LA JUVENTUS

Il caso più clamoroso riguarda Mateta: il centravanti francese era destinato a diventare il bomber del futuro dei rossoneri, ma i controlli medici straordinari hanno sollevato dubbi sulle condizioni delle ginocchia. Il club, pur valutando il presente, ha deciso di non rischiare un investimento per un profilo dal futuro incerto, e l’operazione con il Crystal Palace è quindi naufragata. Il Milan si limita così a confermare Fullkrug e il rinnovo di Maignan. Anche la Juventus chiude la finestra di mercato senza rinforzi in attacco: il nome di Kolo Muani non si concretizza e Spalletti dovrà affidarsi al ritorno di Vlahovic o valutare opzioni a parametro zero. In compenso, i bianconeri chiudono uno scambio di prestiti: Joao Mario al Bologna ed Emil Holm alla Juventus, mentre Rugani approda alla Fiorentina.