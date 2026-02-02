Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

02 febbraio 2026, ore 22:51
Nell'ultimo giorno disponibile, ecco tutti i movimenti delle squadre di Serie A
Nell’ultimo giorno di calciomercato le principali squadre di Serie A restano a mani vuote per quanto riguarda i loro attaccanti di punta. Milan e Juventus non riescono a chiudere i colpi più attesi, con nomi e trattative sfumate proprio sul filo di lana.
SALTA MATETA AL MILAN, NESSUN RINFORZO IN AVANTI ANCHE PER LA JUVENTUS
Il caso più clamoroso riguarda Mateta: il centravanti francese era destinato a diventare il bomber del futuro dei rossoneri, ma i controlli medici straordinari hanno sollevato dubbi sulle condizioni delle ginocchia. Il club, pur valutando il presente, ha deciso di non rischiare un investimento per un profilo dal futuro incerto, e l’operazione con il Crystal Palace è quindi naufragata. Il Milan si limita così a confermare Fullkrug e il rinnovo di Maignan. Anche la Juventus chiude la finestra di mercato senza rinforzi in attacco: il nome di Kolo Muani non si concretizza e Spalletti dovrà affidarsi al ritorno di Vlahovic o valutare opzioni a parametro zero. In compenso, i bianconeri chiudono uno scambio di prestiti: Joao Mario al Bologna ed Emil Holm alla Juventus, mentre Rugani approda alla Fiorentina.
I MOVIMENTI DI COMO, VERONA, SASSUOLO E CREMONESE
Sul fronte club minori e di medio-bassa classifica, il Como si assicura un colpo last minute con il giovane centrocampista svedese Adrian Lahdo dall’Hammarby, mentre la Fiorentina vede sfumare l’affare Kouamé per il Verona per problemi burocratici. Il Sassuolo è tra i protagonisti della giornata, ufficializzando Ulisses Garcia dal Marsiglia, il riscatto di Ismael Konè e il giovane centrocampista classe 2007 Darryl Bakola, sempre dai francesi. La Cremonese prende Luperto dal Cagliari e il Parma riporta in Italia Gabriel Strefezza dall’Olympiacos.
LOOKMAN SALUTA L'ATALANTA
Tra gli addii più rilevanti figura Ademola Lookman, che lascia l’Atalanta per l’Atletico Madrid in un’operazione da 35 milioni più bonus, mentre il Genoa mantiene Norton-Cuffy, respingendo offerte inglesi. Romagnoli resta alla Lazio dopo il mancato accordo con l’Al Sadd. L’Inter, concentrata sul campionato e sul futuro con l’acquisto di Massolin dal Modena, non piazza colpi clamorosi per Chivu. Alla fine, il mercato di gennaio si chiude senza i grandi nomi attesi dalle squadre di vertice, mentre i club di seconda fascia trovano comunque qualche operazione strategica per rafforzare le rose.