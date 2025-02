Cannes 2025, Juliette Binoche sarà la presidente di giuria

La star francese Juliette Binoche è stata nominata presidente della giuria internazionale del Festival di Cannes 2025. L'attrice prende il posto che lo scorso anno fu della regista di Barbie, Greta Gerwig, e avrà il compito di supervisionare il gruppo di professionisti del cinema che sceglierà il vincitore della Palma d'Oro di questa 78 edizione della kermesse.





JULIETTE BINOCHE, I PRIMI PASSI A CANNES

Binoche ha fatto il suo debutto a Cannes esattamente 40 anni fa, con la première di Rendez-vous di André Téchiné nel 1985. È stato il suo primo ruolo importante in un film e l'ha resa una star. "Sono nata al Festival di Cannes", avrebbe detto in seguito. Da allora Binoche è una presenza fissa sulla Croisette, tornando con lungometraggi di alcuni degli autori più acclamati del cinema internazionale, da Michael Haneke e David Cronenberg, Krzysztof Kieślowski, Olivier Assayas, Claire Denis e Anh Hung Tran. Ha vinto il premio come migliore attrice a Cannes nel 2010 per il suo ruolo di antiquaria in Copia conforme di Abbas Kiarostami . "Nel 1985, ho salito i gradini per la prima volta con l'entusiasmo e l'incertezza di una giovane attrice; non avrei mai immaginato di tornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di Presidente della Giuria", ha detto Binoche in una dichiarazione. "Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l'assoluta necessità di umiltà".





BINOCHE, TRA CANNES, VENEZIA E BERLINO

Oltre al premio di Cannes, Binoche è l'unica attrice ad aver vinto il premio come migliore attrice in tutti e tre i principali festival europei (Cannes, Venezia, Berlino), aggiudicandosi la Coppa Volpi a Venezia nel 1994 per “Tre colori: film blu” di Kieślowski e l'Orso d'argento di Berlino per la sua interpretazione di un'infermiera della Seconda Guerra Mondiale in “Il paziente inglese” di Anthony Minghella , ruolo che le sarebbe valso anche un BAFTA e un Oscar come migliore attrice non protagonista. Più di recente, Binoche ha interpretato Coco Chanel nella serie AppleTV+ di Todd A. Kessler “The New Look” e ha fatto squadra con il suo co-protagonista di English Patient Ralph Fiennes per The Return, la versione di Uberto Pasolini dell'Odissea di Omero che attualmente è nelle sale. L'anno scorso ha preso il posto della regista polacca Agnieszka Holland come presidente dell'European Film Academy.

La 78a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio 2025.