Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

Redazione Web

16 ottobre 2025, ore 16:45 , agg. alle 17:10

Il secondo volume arriva a tre anni di distanza dal primo Hustle Mixtape

Lo aveva promesso lo scorso febbraio e adesso è ufficiale. Il 31 ottobre arriva "Hustle Mixtape Vol. 2", il nuovo progetto di Capo Plaza.

HUSTLE MIXTAPE VOL.2, FUORI IL 31 OTTOBRE

A febbraio era salito per prima volta sul palco del Forum di Assago: al termine dello show, l’annuncio a sorpresa di "Hustle Mixtape Vol. 2", a tre anni di distanza dal primo volume certificato doppio platino. Il mixtape, che si muoverà tra sonorità drill e trap, sarà disponibile dal 31 ottobre. Il nuovo lavoro discografico, che segna un ritorno alle origini per la voce di “Capri Sun”, è stato anticipato a settembre dall’uscita del singolo “Larry Hoover”: e se il mixtape uscito nel 2022 contava collaborazioni internazionali con Gazo, Russ Millions, Koba LaD e Leto, ancora non è dato sapere se anche per il secondo capitolo l’artista 78 volte platino convocherà amici e colleghi.


IL NUOVO PROGETTO ARRIVA A PIÙ DI UN ANNO DI DISTANZA DA “FERITE”

L’uscita di Hustle Mixtape Vol. 2 segue il successo dell’ultimo album di Capo Plaza, “Ferite”, che lo scorso anno esordì al primo posto della classifica FIMI/Gfk: il disco, seppur fedele nel sound all’anima trap dell’artista, era stato anche l’occasione per il 27enne di sperimentare e confrontarsi con artisti come Mahmood, Annalisa, Anna, Lazza, Tedua e Tony Boy consolidando così la sua posizione nella scena musicale italiana.


Capo Plaza
Hustle Mixtape Vol. 2

