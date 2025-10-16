Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

Lo aveva promesso lo scorso febbraio e adesso è ufficiale. Il 31 ottobre arriva "Hustle Mixtape Vol. 2", il nuovo progetto di Capo Plaza.

HUSTLE MIXTAPE VOL.2, FUORI IL 31 OTTOBRE

A febbraio era salito per prima volta sul palco del Forum di Assago: al termine dello show, l’annuncio a sorpresa di "Hustle Mixtape Vol. 2", a tre anni di distanza dal primo volume certificato doppio platino. Il mixtape, che si muoverà tra sonorità drill e trap, sarà disponibile dal 31 ottobre. Il nuovo lavoro discografico, che segna un ritorno alle origini per la voce di “Capri Sun”, è stato anticipato a settembre dall’uscita del singolo “Larry Hoover”: e se il mixtape uscito nel 2022 contava collaborazioni internazionali con Gazo, Russ Millions, Koba LaD e Leto, ancora non è dato sapere se anche per il secondo capitolo l’artista 78 volte platino convocherà amici e colleghi.



