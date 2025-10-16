Capo Plaza mantiene la promessa: il 31 ottobre esce “Hustle Mixtape Vol. 2”

16 ottobre 2025, ore 16:45 , agg. alle 17:10
Il secondo volume arriva a tre anni di distanza dal primo Hustle Mixtape
Lo aveva promesso lo scorso febbraio e adesso è ufficiale. Il 31 ottobre arriva "Hustle Mixtape Vol. 2", il nuovo progetto di Capo Plaza.
HUSTLE MIXTAPE VOL.2, FUORI IL 31 OTTOBRE
A febbraio era salito per prima volta sul palco del Forum di Assago: al termine dello show, l’annuncio a sorpresa di "Hustle Mixtape Vol. 2", a tre anni di distanza dal primo volume certificato doppio platino. Il mixtape, che si muoverà tra sonorità drill e trap, sarà disponibile dal 31 ottobre. Il nuovo lavoro discografico, che segna un ritorno alle origini per la voce di “Capri Sun”, è stato anticipato a settembre dall’uscita del singolo “Larry Hoover”: e se il mixtape uscito nel 2022 contava collaborazioni internazionali con Gazo, Russ Millions, Koba LaD e Leto, ancora non è dato sapere se anche per il secondo capitolo l’artista 78 volte platino convocherà amici e colleghi.
IL NUOVO PROGETTO ARRIVA A PIÙ DI UN ANNO DI DISTANZA DA “FERITE”
L’uscita di Hustle Mixtape Vol. 2 segue il successo dell’ultimo album di Capo Plaza, “Ferite”, che lo scorso anno esordì al primo posto della classifica FIMI/Gfk: il disco, seppur fedele nel sound all’anima trap dell’artista, era stato anche l’occasione per il 27enne di sperimentare e confrontarsi con artisti come Mahmood, Annalisa, Anna, Lazza, Tedua e Tony Boy consolidando così la sua posizione nella scena musicale italiana.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Carmen Consoli a RTL 102.5: “Sentivo l’esigenza di recuperare le mie radici ed è stato un vero e proprio lavoro culturale. Hanno partecipato anche Mahmood, Jovanotti e Leonardo Sgroi, a cui sarò per sempre grata”
Ieri, nel corso di “The Flight”, la cantante ha presentato “Amuri Luci”, il primo capitolo del nuovo progetto discografico in tre parti
New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Papasito” di Karol G, “Man I Need” di Olivia Dean, “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari, “All Natural” di Rita Ora e “São Paulo” di The Weeknd e Anitta
Vi presentiamo i New Hit che andranno in onda a partire da oggi in radiovisione su RTL 102.5