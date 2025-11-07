Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

Bresh in concerto a Genova con lo speciale appuntamento "Mare Nostrum", in programma il 1° luglio 2026

Redazione Web

07 novembre 2025, ore 17:58

RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum

Bresh non si ferma. Nel 2026 sarà nella sua Genova, dove il 1° luglio porterà Mare Nostrum, uno speciale appuntamento in programma al Porto Antico.

BRESH A GENOVA IL 1° LUGLIO 2026

Il tour nei palazzetti ancora non è finito eppure Bresh guarda già al prossimo anno. Per il 1° luglio 2026 infatti l’artista ha in mente un progetto speciale, Mare Nostrum, nella sua Genova. La sua città è stata il centro di questo ultimo tour, che si chiuderà domenica 9 novembre a Bologna: ma la Genova raccontata dalla voce di “Guasto d’Amore” non è solo la città reale. È una Genova onirica, reinventata, vista attraverso lo sguardo di un bambino che si stupisce ancora di tutto. Al centro del palco c’è una grande nave, su cui poggia un equipaggio composto dai suoi musicisti - Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati), Matteo Pontegavelli (fiati), mentre la direzione artistica è di Shune e Dibla – ed è così che si compone lo show, come un viaggio che traghetta gli spettatori che hanno mandato sold out le due date al Forum, precedute dai live a Jesolo e Milano.


MARE NOSTRUM, LO SHOW CHE OMAGGIA GENOVA

Ma Genova non è presente solo nell’immaginario, è una presenza concreta anche nella scaletta di questa tournée. C’è la cover di Creuza de mä, proposta già sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Cristiano De André. C’è “Aia che tia”, scritta e cantata in dialetto ligure: “La canzone rappresenta il luogo in cui sono nato e cresciuto, i profumi, gli odori, le sensazioni, le immagini che mi dà la Liguria in un tramonto d'estate, in una passeggiata, in un momento divertente con gli amici, nella quotidianità di una domenica. ‘Aia che tia’ è casa mia”, aveva raccontato Bresh. E poi ci sono i video, che raffigurano il rapporto tra il giovane classe 1996 e la sua città, che è pronta ad accoglierlo con un abbraccio collettivo il 1° luglio 2026. I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 11.00 di lunedì 10 novembre, mentre la vendita generale sarà aperta dalle 11.00 di martedì 11 novembre. RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum.

Bresh
Bresh Genova
Mare Nostrum

