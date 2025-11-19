Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

19 novembre 2025, ore 19:00
“Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci”, ha dichiarato la popstar
Ariana Grande lascia la musica? È la domanda che il pubblico le fa da più di un anno, quando ha iniziato a vestire i panni di Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked. Ariana-Glinda ha smentito più volte, salvo ora annunciare un lungo stop.
ARIANA GRANDE, LO STOP AI CONCERTI
Non è un addio ma un arrivederci. Ai microfoni del podcast Good Hang con Amy Poehler, Ariana Grande ha annunciato di non avere intenzione di tornare in tour nel prossimo futuro. Nel 2026 si esibirà infatti negli States e nel Regno Unito, per cantare dal vivo il suo ultimo album Eternal Sunshine: finita la sua tournée si prenderà una lunga pausa. “Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci”, ha dichiarato la voce di “we can’t be friends”, che ha aggiunto: “Sono molto contenta di fare questo piccolo tour, ma penso non riaccadrà per molto tempo”. E se dal 2015 la star aveva abituato i fan a intervalli molto brevi tra una tournée e l’altra – 2015, 2017 (tristemente ricordato per l’attentato alla tappa di Manchester, che causò 22 vittime nel pubblico), 2019 -, era da ormai sei anni che non calcava i palchi di stadi e arene.
ARIANA GRANDE SUL GRANDE SCHERMO
In un’intervista rilasciata circa un mese fa, Ariana Grande ha confessato di aver pensato di abbandonare completamente la carriera da popstar quando ha iniziato a lavorare sul set di Wicked. Le riprese del film, la cui seconda parte è uscita oggi nelle sale italiane, sono iniziate nel 2022, eppure l’ultimo disco della star, che le è valso tre nomination agli ultimi Grammy Awards, è uscito nel maggio del 2024. A farle ritrovare la creatività e l’ispirazione, secondo quanto ha raccontato, sarebbe stato proprio il musical in cui veste i panni della “strega” buona Glinda. A luglio era tornata a rassicurare i fan, promettendo che non sarebbe scesa definitivamente dai palchi: “È molto sciocco da parte vostra pensare che abbandonerò la musica e il canto solo perché sono impegnata in altri progetti”, scriveva sui social. Ora, il cambio di passo, che tiene però viva la speranza non solo di rivederla prima o poi in concerto. Ariana ha infatti dichiarato di volersi allontanare dai palchi e dai ritmi estenuanti dell’industria, da una vita da popstar che “ha iniziato a prendere il sopravvento su tutto il resto”. Ma nulla è stato detto su eventuali progetti discografici futuri. Una cosa è certa: rivedremo la star sul grande schermo. La 32enne è infatti impegnata sul set de “I tuoi suoceri” con Ben Stiller e Robert De Niro, mentre il suo trova sempre più spazio nella rosa dei possibili nominati ai prossimi Oscar.
