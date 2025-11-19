Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro" Photo Credit: EPA/NEIL HALL

Benedetta Mannucci

19 novembre 2025, ore 19:00

“Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci”, ha dichiarato la popstar

Ariana Grande lascia la musica? È la domanda che il pubblico le fa da più di un anno, quando ha iniziato a vestire i panni di Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked. Ariana-Glinda ha smentito più volte, salvo ora annunciare un lungo stop.

ARIANA GRANDE, LO STOP AI CONCERTI

Non è un addio ma un arrivederci. Ai microfoni del podcast Good Hang con Amy Poehler, Ariana Grande ha annunciato di non avere intenzione di tornare in tour nel prossimo futuro. Nel 2026 si esibirà infatti negli States e nel Regno Unito, per cantare dal vivo il suo ultimo album Eternal Sunshine: finita la sua tournée si prenderà una lunga pausa. “Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci”, ha dichiarato la voce di “we can’t be friends”, che ha aggiunto: “Sono molto contenta di fare questo piccolo tour, ma penso non riaccadrà per molto tempo”. E se dal 2015 la star aveva abituato i fan a intervalli molto brevi tra una tournée e l’altra – 2015, 2017 (tristemente ricordato per l’attentato alla tappa di Manchester, che causò 22 vittime nel pubblico), 2019 -, era da ormai sei anni che non calcava i palchi di stadi e arene.


ARIANA GRANDE SUL GRANDE SCHERMO

In un’intervista rilasciata circa un mese fa, Ariana Grande ha confessato di aver pensato di abbandonare completamente la carriera da popstar quando ha iniziato a lavorare sul set di Wicked. Le riprese del film, la cui seconda parte è uscita oggi nelle sale italiane, sono iniziate nel 2022, eppure l’ultimo disco della star, che le è valso tre nomination agli ultimi Grammy Awards, è uscito nel maggio del 2024. A farle ritrovare la creatività e l’ispirazione, secondo quanto ha raccontato, sarebbe stato proprio il musical in cui veste i panni della “strega” buona Glinda. A luglio era tornata a rassicurare i fan, promettendo che non sarebbe scesa definitivamente dai palchi: “È molto sciocco da parte vostra pensare che abbandonerò la musica e il canto solo perché sono impegnata in altri progetti”, scriveva sui social. Ora, il cambio di passo, che tiene però viva la speranza non solo di rivederla prima o poi in concerto. Ariana ha infatti dichiarato di volersi allontanare dai palchi e dai ritmi estenuanti dell’industria, da una vita da popstar che “ha iniziato a prendere il sopravvento su tutto il resto”. Ma nulla è stato detto su eventuali progetti discografici futuri. Una cosa è certa: rivedremo la star sul grande schermo. La 32enne è infatti impegnata sul set de “I tuoi suoceri” con Ben Stiller e Robert De Niro, mentre il suo trova sempre più spazio nella rosa dei possibili nominati ai prossimi Oscar.


Argomenti

Ariana Grande
Ariana Grande tour
Wicked

Gli ultimi articoli di Benedetta Mannucci

Mostra tutti
  • Thomas Raggi, Masquerade è il primo album da solista . Alla produzione Tom Morello: "Riporteremo il rock alle masse"

    Thomas Raggi, Masquerade è il primo album da solista . Alla produzione Tom Morello: "Riporteremo il rock alle masse"

  • Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

    Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

  • Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

    Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

  • Taylor Swift, disponibile la versione acustica di The Fate of Ophelia. Cosa non quadra di questa nuova Era della popstar

    Taylor Swift, disponibile la versione acustica di The Fate of Ophelia. Cosa non quadra di questa nuova Era della popstar

  • Chi si ferma e chi si ritrova: i Negramaro annunciano la pausa dopo il prossimo tour, mentre nel 2026 i Litfiba si riuniranno sul palco

    Chi si ferma e chi si ritrova: i Negramaro annunciano la pausa dopo il prossimo tour, mentre nel 2026 i Litfiba si riuniranno sul palco

  • Sanremo 2026, Angelina Mango fuori dal toto-nomi? Perché la notizia non stupisce

    Sanremo 2026, Angelina Mango fuori dal toto-nomi? Perché la notizia non stupisce

  • Laura Pausini premiata ai Billboard Latin Music Awards 2025 con l'Icon Award

    Laura Pausini premiata ai Billboard Latin Music Awards 2025 con l'Icon Award

  • Lorde potrebbe far uscire nuova musica prima del previsto

    Lorde potrebbe far uscire nuova musica prima del previsto

  • Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

    Bad Bunny al Super Bowl, negli Stati Uniti non si fermano le polemiche: 55.000 firme per una petizione che mira a sostituirlo

  • Rosalía annuncia il nuovo album: con "Lux" la Motomami tenta la metamorfosi mistica

    Rosalía annuncia il nuovo album: con "Lux" la Motomami tenta la metamorfosi mistica

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato il videoclip del brano “Amaro”, girato insieme ai fan durante un’esperienza unica con la band

Taylor Swift, disponibile la versione acustica di The Fate of Ophelia. Cosa non quadra di questa nuova Era della popstar

Taylor Swift, disponibile la versione acustica di The Fate of Ophelia. Cosa non quadra di questa nuova Era della popstar

A meno di un mese dall'uscita, la dodicesima fatica discografica della cantautrice continua a macinare record, ma a che prezzo?

Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

Gardaland Halloween Party: venerdì 31 ottobre lo show sarà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e in live streaming su RTL 102.5 play

La notte di Halloween RTL 102.5 sarà a Gardaland Resort per una serata di musica e divertimento con gli speaker di RTL 102.5 Diego Zappone, Vanessa Grey e i DJ Alessia Manzoni e Sautufau