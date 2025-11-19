Ariana Grande abbandona la musica? "Non tornerò in tour nel prossimo futuro"

Non è un addio ma un arrivederci. Ai microfoni del podcast Good Hang con Amy Poehler, Ariana Grande ha annunciato di non avere intenzione di tornare in tour nel prossimo futuro . Nel 2026 si esibirà infatti negli States e nel Regno Unito, per cantare dal vivo il suo ultimo album Eternal Sunshine: finita la sua tournée si prenderà una lunga pausa . “ Niente di definitivo, ma la mia carriera carriera nei prossimi anni sarà molto diversi dagli ultimi dieci ”, ha dichiarato la voce di “we can’t be friends”, che ha aggiunto: “ Sono molto contenta di fare questo piccolo tour, ma penso non riaccadrà per molto temp o”. E se dal 2015 la star aveva abituato i fan a intervalli molto brevi tra una tournée e l’altra – 2015, 2017 (tristemente ricordato per l’attentato alla tappa di Manchester, che causò 22 vittime nel pubblico), 2019 -, era da ormai sei anni che non calcava i palchi di stadi e arene.

ARIANA GRANDE SUL GRANDE SCHERMO

In un’intervista rilasciata circa un mese fa, Ariana Grande ha confessato di aver pensato di abbandonare completamente la carriera da popstar quando ha iniziato a lavorare sul set di Wicked. Le riprese del film, la cui seconda parte è uscita oggi nelle sale italiane, sono iniziate nel 2022, eppure l’ultimo disco della star, che le è valso tre nomination agli ultimi Grammy Awards, è uscito nel maggio del 2024. A farle ritrovare la creatività e l’ispirazione, secondo quanto ha raccontato, sarebbe stato proprio il musical in cui veste i panni della “strega” buona Glinda. A luglio era tornata a rassicurare i fan, promettendo che non sarebbe scesa definitivamente dai palchi: “È molto sciocco da parte vostra pensare che abbandonerò la musica e il canto solo perché sono impegnata in altri progetti”, scriveva sui social. Ora, il cambio di passo, che tiene però viva la speranza non solo di rivederla prima o poi in concerto. Ariana ha infatti dichiarato di volersi allontanare dai palchi e dai ritmi estenuanti dell’industria, da una vita da popstar che “ha iniziato a prendere il sopravvento su tutto il resto”. Ma nulla è stato detto su eventuali progetti discografici futuri. Una cosa è certa: rivedremo la star sul grande schermo. La 32enne è infatti impegnata sul set de “I tuoi suoceri” con Ben Stiller e Robert De Niro, mentre il suo trova sempre più spazio nella rosa dei possibili nominati ai prossimi Oscar.



