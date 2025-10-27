Sanremo 2026, Angelina Mango fuori dal toto-nomi? Perché la notizia non stupisce

Sanremo 2026, Angelina Mango fuori dal toto-nomi? Perché la notizia non stupisce

Benedetta Mannucci

27 ottobre 2025, ore 19:00

La cantante non avrebbe presentato alcun brano a Carlo Conti per il prossimo Festival della canzone italiana

Dai Nina, canta. Mancano ancora quattro mesi al prossimo Sanremo, ma da settimane su internet circolano già le liste dei papabili Big in gara. In tutti i toto-nomi spunta il nome di Angelina Mango, che solo scorso anno ha trionfato all’Ariston. Secondo un’indiscrezione di Chi, la cantante non avrebbe però alcuna intenzione di partecipare al prossimo Festival della canzone italiana.

ANGELINA MANGO, I MESI LONTANA DAI RIFLETTORI

Forse la vera notizia sarebbe se Angelina, che per un anno è stata lontano dalle scene, partecipasse al prossimo Sanremo. La 24enne ha raccontato luci e ombre di questo periodo lontana dai riflettori nell’ultimo album uscito a sorpresa dieci giorni fa, intorno al quale non c’è stata alcun tipo di promozione, nessuna intervista o apparizione tv – la voce de “la noia” non era presente né nella puntata del 20 ottobre di “This is me” nonostante fosse presente nel promo che anticipava la messa in onda, né ha presentato il nuovo singolo ad “Amici”, sulle cui note si sono esibiti i ballerini professionisti della trasmissione di Maria de Filippi. Dopo una vertiginosa ascesa al successo, che in pochi mesi l’ha vista alzare la coppa nella categoria canto di Amici, trionfare a Sanremo e arrivare all’Eurovision da favorita, Angelina aveva improvvisamente interrotto il tour. Inizialmente si era parlato di una rinofaringite acuta, ma le 15 tracce di caramé raccontano un’altra storia: “E mi sembra di essere un fantasma al mio concerto / Fino a quando mi illumini / E non c'è niente da illuminare”, canta in “aiaiai”; “Ma la musica non è sacra / È solo che mi ha distratta / Prende e poi scappa / Ti lascia da sola, ti strappa”, dice ancora nell’intermezzo “nina canta”; “Ora come glielo dico ad Angelina? / Doveva perdonarsi, è diventata un'assassina”, confessa in “velo sugli occhi”.


L'INDISCREZIONE DEL SETTIMANALE CHI

Stando al settimanale Chi, Angelina Mango non avrebbe presentato alcuna canzone a Carlo Conti per la prossima edizione del Festival. Ma è davvero una sorpresa? Anche colleghi come Sangiovanni, anche lui nel toto-nomi sanremese della prossima edizione, prima e Olly poi hanno fatto capire che le regole dell’industria possono e non devono essere granitiche: dalla giostra dello show business è possibile scendere per qualche minuto. O, quanto meno, può girare più lentamente. “Non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”, scrisse Sangiovanni nel febbraio dello scorso anno, annunciando una pausa da cui è tornato solo qualche mese fa. Olly, invece, agì d’anticipo, rifiutando la partecipazione all’Eurovision dopo la vittoria sanremese per “rimanere con la sua gente”, scegliendo quindi di non annullare le date dei suoi concerti e di rinunciare alla manifestazione che lanciò i Måneskin sul tetto del mondo. Lo spettacolo non necessariamente deve andare avanti.


Argomenti

Angelina Mango
caramé
Carlo Conti
Sanremo

