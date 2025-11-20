È finita la pace tra i fratelli Gallagher? Liam fa dietrofront su un possibile tour degli Oasis nel 2026
20 novembre 2025, ore 20:00
"Dobbiamo ancora discuterne", ha detto Liam Gallagher a chi chiede un ritorno sul palco il prossimo anno della band simbolo del britpop
Please don’t put your life in the hands of a rock ‘n’ roll band. Forse (il condizionale è d’obbligo quando si parla dei progetti dei fratelli Gallagher) non ci sarà nessun tour degli Oasis nel 2026, a dispetto dei rumor sempre più insistenti – alimentati dalle dichiarazioni dello stesso Liam dal palco di Wembley - degli ultimi mesi.
OASIS, NESSUN ACCORDO PER UN TOUR NEL 2026
Fino a poche ore fa, tutti gli indizi puntavano a un tour degli Oasis nel 2026, dopo la storica reunion sui palchi europei di quest’anno. A dare un’ufficiosa conferma era stato lo stesso Liam Gallagher, che nell’ultima data della tournée europea al Wembley Stadium di Londra si era accomiatato dal pubblico dicendo “See you next year (ci vediamo il prossimo anno)”. E a chi sui social si disperava per la fine del tour, Liam rispondeva “so cose che voi non sapete”. Il 2026 segnerà poi i trent’anni dai concerti a Knewborth - “l’evento musicale di una generazione” - e Maine Road, che consacrarono il gruppo come portabandiera ufficiale del britpop. Voci di corridoio hanno poi riferito di trattative in corso per una serie di date italiane, forse a Roma ma più probabilmente a Milano per la prossima estate. Ora, il dietrofont. “Mi vedrete l’anno prossimo e quello dopo e così via, ma non sono ancora sicuro se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo, ma PURTROPPO non è così”, ha scritto sempre sui social il minore dei fratelli Gallagher, assottigliando le speranze dei fan che speravano di rivedere gli Oasis – che questa domenica chiuderanno anche il segmento sudamericano della tournée - sul palco il prossimo anno.
LIAM GALLAGHER, LE POSSIBILITÀ PER IL 2027
Non è ancora il momento di scrivere definitivamente la parola fine alla storia degli Oasis. Seppure un accordo non è ancora stato raggiunto per un possibile ritorno sui palchi il prossimo anno – si parla comunque dei fratelli Gallagher – Liam apre comunque alla possibilità di un tour (da solista? Degli Oasis? Ogni certezza è prematura) nel 2027. A un fan che gli ha chiesto se, archiviato il 2026, ci fosse una possibilità di tournée tra due anni, l’artista ha risposto “forse”. Definitely? Maybe, verrebbe da dire.
