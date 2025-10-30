Chi si ferma e chi si ritrova: i Negramaro annunciano la pausa dopo il prossimo tour, mentre nel 2026 i Litfiba si riuniranno sul palco

" Un’ultima occasione per vederci dal vivo prima di una lunga pausa ". È quanto hanno scritto i Negramaro sui loro profili social, annunciando il tour in programma per la prossima estate. Dopo oltre vent'anni di attività, è la prima volta che il gruppo decide di fermarsi . Per quanto ancora non è dato saperlo. “ Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo : una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso ”, spiegano nel comunicato stampa che rivela le date che terranno impegnato il gruppo nell’estate 2026 , a partire dal 20 giugno da Roma, dove ieri si è conclusa invece la tournée nei palazzetti.

IL SIPARIO NON È ANCORA CALATO SUI LITFIBA

Era il 2022 quando i Litfiba conclusero il loro ultimo tour, presentato anche come il capitolo finale nella storia del gruppo. Questa mattina, invece, l’annuncio: Pero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo – questi ultimi due non avevano preso parte alla tournée di tre anni fa - torneranno insieme sul palco il prossimo anno per celebrare i 40 anni di "17 re", il loro secondo album, nonché secondo capitolo della “trilogia del potere”, uscito nel 1986. A partire dal prossimo 27 giugno, con partenza da Perugia, il gruppo fiorentino ha in programma 20 date in giro per l’Italia.

DARDUST E 883: LE USCITE CELEBRATIVE

E se da una parte c’è chi annuncia lo stop e chi invece decide di tornare sul palco, c’è anche chi progetta nuove uscite per celebrare i traguardi di carriera. Come Dardust, che fece uscire il primo album solista nel 2015: a dieci anni di distanza esce quindi “SUNSET ON M. 2025”, un ep celebrativo che contiene quattro nuove versioni dell’omonimo singolo uscito nel 2015. Facendo un salto indietro agli anni ’90, invece, in occasione del trentennale del disco degli 883, il primo senza Mauro Repetto, “La donna, il sogno e il grande incubo”, uscirà un cofanetto contenete inediti e rarità. Max Pezzali, annunciando l'uscita della raccolta, ha raccontato: “La scorsa estate mio padre era in tavernetta (la famosa tavernetta) a riordinare un po’ di cose e ha ritrovato uno scatolone con delle cassette. Tra queste abbiamo ritrovato alcune canzoni mai uscite, credo risalenti al 1990 (quindi precedenti al primo album) e poi il demo de “Gli avvoltoi”. Stavamo già lavorando a questa pubblicazione speciale e allora ho chiamato la Warner e ho chiesto se avessero voglia di arricchire ulteriormente il box con questo provino”.