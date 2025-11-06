Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026 Photo Credit: EPA/ANDRE COELHO

Benedetta Mannucci

06 novembre 2025, ore 18:36

L'annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese

“Se torno in Italia, verrete al mio show?”. A chiederlo era stata Lady Gaga dal palco del Forum di Milano: e anche se per il momento sono solo indiscrezioni, la star potrebbe tornare nel Belpaese già il prossimo anno.

LADY GAGA SCEGLIE GLI STADI PER IL 2026

Archiviato il tour nei palazzetti, sarà il momento degli stadi. O almeno, queste sono le voci che sempre più insistentemente si rincorrono sul web. Lady Gaga potrebbe fare l’annuncio entro la fine del mese, quando uscirà anche la nuova edizione del suo ultimo album “Mayhem”. L’indiscrezione ha iniziato a circolare quando Mother Monster ha deciso di ampliare l’attuale tournée, che poco più di due settimane fa ha fatto tappa a Milano, con nuove date negli States. A dare forza ai rumor ci hanno pensato il batterista della popstar Tosh Peterson, che sui social ha iniziato a mettere “mi piace” ai post relativi a un ipotetico tour negli stadi, e il quotidiano britannico Liverpool Echo.


NEL NUOVO TOUR UNA DATA ANCHE A SAN SIRO

Le tappe di questa nuova tournée di Lady Gaga dovrebbero essere Londra, allo Stadio di Wembley; Liverpool, ad Anfield Road; Parigi, allo Stade de France; Düsseldorf, alla Merkur Spiel-Arena; Varsavia, al PGE Narodowy; Vienna, alla Ernst Happel e Atene, all’Olympic Stadium. Gaga dovrebbe tornare anche in Italia, bissando gli show meneghini con un concerto a San Siro. Non sarebbe così strano se la voce di “Paparazzi” decidesse di esibirsi negli stadi: annunciando il tour nei palazzetti, l’artista aveva spiegato di aver scelto venue più ristrette date le tempistiche ristrette. “Non avevo intenzione di fare un tour quest'anno dopo i miei spettacoli a Singapore ma l'incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato a continuare le cose. Si è riunito molto velocemente grazie ad Arthur Fogel e al fantastico team di Live Nation, che hanno pianificato un tour globale in poche settimane. Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l'opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non si può negli stadi. E sinceramente, non vedo l'ora”, aveva raccontato sui social annunciando il Mayhem Tour. Cari Little Monsters ci si vede – forse - a San Siro.


Argomenti

Lady Gaga
Lady Gaga San Siro
Mayhem Tour

