Lady Gaga, potrebbe esserci uno show in programma a San Siro nel 2026

“Se torno in Italia, verrete al mio show?”. A chiederlo era stata Lady Gaga dal palco del Forum di Milano: e anche se per il momento sono solo indiscrezioni, la star potrebbe tornare nel Belpaese già il prossimo anno.

LADY GAGA SCEGLIE GLI STADI PER IL 2026

Archiviato il tour nei palazzetti, sarà il momento degli stadi. O almeno, queste sono le voci che sempre più insistentemente si rincorrono sul web. Lady Gaga potrebbe fare l’annuncio entro la fine del mese, quando uscirà anche la nuova edizione del suo ultimo album “Mayhem”. L’indiscrezione ha iniziato a circolare quando Mother Monster ha deciso di ampliare l’attuale tournée, che poco più di due settimane fa ha fatto tappa a Milano, con nuove date negli States. A dare forza ai rumor ci hanno pensato il batterista della popstar Tosh Peterson, che sui social ha iniziato a mettere “mi piace” ai post relativi a un ipotetico tour negli stadi, e il quotidiano britannico Liverpool Echo.



