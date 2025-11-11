Thomas Raggi, Masquerade è il primo album da solista . Alla produzione Tom Morello: "Riporteremo il rock alle masse"

Riportare il rock alle masse. È questa la missione che si sono imposti Thomas Raggi e Tom Morello con "Masquerade", il primo progetto da solista del chitarrista dei Måneskin in uscita il 5 dicembre. Una sfida che sembrava possibile quando il gruppo monteverdino scalò le classifiche globali: quattro anni dopo, la partita è ancora tutta da giocare.

MASQUERADE, IL DISCO DA SOLISTA DI THOMAS RAGGI

Per il primo disco da solista di Thomas Raggi, "Masquerade", è stata messa insieme una super squadra. La produzione è affidata a Tom Morello (Rage Against The Machine), che tre anni fa collaborò con i Måneskin nel singolo "Gossip". Alle otto tracce che compongono l’album hanno invece preso parte, tra gli altri, Nic Cester (Jet), Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Beck, Matt Sorum (Guns N' Roses, Velvet Revolver, The Cult), Sergio Pizzorno (Kasabian), Luke Spiller (The Struts) e Alex Kapranos (Franz Ferdinand). “Avevo in mente di riunire tanti artisti forti in un unico progetto. A un certo punto ho pensato che mi serviva qualcuno che ne guidasse la direzione creativa e la produzione. Dopo le esperienze incredibili che ho vissuto con Tom, ho capito che era la persona giusta! Ne ero sicuro al 100%. Così gli ho chiesto di aiutarmi a creare questo disco di rinascita del rock”, ha raccontato il musicista 24enne romano al magazine britannico “Kerrang!”.



