Thomas Raggi, Masquerade è il primo album da solista . Alla produzione Tom Morello: "Riporteremo il rock alle masse"
11 novembre 2025, ore 18:32
Le speranze per il disco disponibile dal 5 dicembre
Riportare il rock alle masse. È questa la missione che si sono imposti Thomas Raggi e Tom Morello con "Masquerade", il primo progetto da solista del chitarrista dei Måneskin in uscita il 5 dicembre. Una sfida che sembrava possibile quando il gruppo monteverdino scalò le classifiche globali: quattro anni dopo, la partita è ancora tutta da giocare.
MASQUERADE, IL DISCO DA SOLISTA DI THOMAS RAGGI
Per il primo disco da solista di Thomas Raggi, "Masquerade", è stata messa insieme una super squadra. La produzione è affidata a Tom Morello (Rage Against The Machine), che tre anni fa collaborò con i Måneskin nel singolo "Gossip". Alle otto tracce che compongono l’album hanno invece preso parte, tra gli altri, Nic Cester (Jet), Chad Smith (Red Hot Chilli Peppers), Beck, Matt Sorum (Guns N' Roses, Velvet Revolver, The Cult), Sergio Pizzorno (Kasabian), Luke Spiller (The Struts) e Alex Kapranos (Franz Ferdinand). “Avevo in mente di riunire tanti artisti forti in un unico progetto. A un certo punto ho pensato che mi serviva qualcuno che ne guidasse la direzione creativa e la produzione. Dopo le esperienze incredibili che ho vissuto con Tom, ho capito che era la persona giusta! Ne ero sicuro al 100%. Così gli ho chiesto di aiutarmi a creare questo disco di rinascita del rock”, ha raccontato il musicista 24enne romano al magazine britannico “Kerrang!”.
LA MISSIONE DI TOM MORELLO
Nell’intervista rilasciata in coppia per il magazine d’oltremanica, Tom Morello ha svelato la matrice dietro "Masquerade": “Le mie ambizioni sono semplici. Questo disco, e il lavoro di Thomas, sono un faro per il rock’n’roll tra i giovani del 2025, ma anche un modo per accendere nella prossima generazione la fiamma della grandezza e della gloria del rock’n’roll”. Riaccendere la fiamma del rock’n’roll: eppure, quando i Måneskin quattro anni fa arrivarono alla vetta del mondo, sembrava fosse divampato un incendio. Era come se finalmente i puristi del rock e i giovani cresciuti a pane e pop avessero raggiunto un compromesso: è da questi quattro ragazzi che bassi e chitarre elettriche possono tornare ad essere popolari. Eppure l’incantesimo sembra aver esaurito il suo effetto, complice la volontà di Damiano David di intraprendere una carriera solista – o meglio, un “lungo erasmus” -, seguito a cascata dai compagni. Riusciranno quindi Thomas Raggi e Tom Morello a riportare il rock alle masse, come si sono promessi? La storia resta tutta da scrivere.
