Laura Pausini premiata ai Billboard Latin Music Awards 2025 con l'Icon Award

“Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro, mi commuove profondamente e mi riempie di immenso orgoglio”. Ieri sera Laura Pausini ha ricevuto a Miami il Billboard Icon Award, riservato alle personalità più influenti nel proprio genere.

LAURA PAUSINI, IL PREMIO AI BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS 2025

Al James L. Knight Center di Miami ieri sera sono andati in scena i Billboard Latin Music Awards 2025. Tra le star premiate anche Laura Pausini, che ha ricevuto il Billboard Icon Award, che riafferma e consolida la sua rilevanza nel panorama musicale internazionale. L’Icon Award, infatti, consegnato alla voce di “Strani amori” da Ozuna, è riservato agli artisti che vantano una carriera di grande rilievo per la musica contemporanea, e che si sono affermati come personalità più illustri del proprio genere, celebrati a livello mondiale per aver raggiunto un successo sia musicale che commerciale. Artista donna italiana più ascoltata all’estero, la prima e unica ad aver vinto un Grammy Award e a essere entrata nella Billboard Hot 100, un Golden Globe, quattro candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. Una carriera, insomma, che parla da sola. Eppure ieri sera Laura Pausini ha ritirato l’Icon Award con la stessa emozione di un’emergente: “Essere italiana e allo stesso tempo sentirmi così latina è un privilegio enorme, possibile solo perché il mondo latino me lo ha permesso adottandomi da quando ero un adolescente. È incredibile per me essere parte della storia della musica latina, che nonostante le barriere arriva sempre più lontano nel mondo. Mi avete travolta di affetto, più di quanto avrei mai immaginato, e questo mi accompagna in ogni palcoscenico e in ogni canzone che canto”, ha detto l’artista romagnola.



