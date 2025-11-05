Quando Zohran Mamdani si faceva chiamare Mr Cardamom: la carriera da rapper del neosindaco di New York

Nel 2016 due rapper emergenti pubblicarono un disco che poneva l’accento sui problemi sociali dell’Uganda. Erano HAB e Mr Cardamom: quest’ultimo, oggi, è sindaco di New York.

MAMDANI E LA SCENA HIP HOP: NEL 2016 L’EP DI DEBUTTO DELL’ASPIRANTE RAPPER

Prima di entrare in politica e fresco di laurea in studi africani, Zohran Mamdani aveva provato a sfondare come rapper, con il nome d’arte di Mr Cardamom (o Young Cardamom). È infatti il 2015 quando Mamdani inizia a pubblicare canzoni insieme a HAB – al secolo Abdul Bar Hussein: l’EP di debutto arriva l’anno successivo. Un progetto ambizioso - che mischia ben sei lingue quali Luganda, Inglese, Hindi, Swahili, Runyoro e Nubi – ed estremamente politico: attraverso influenze musicali sudanesi, indiane e statunitensi, il duo poneva l’accento sulla crisi politica dell’Uganda, paese di origine di entrambi. La carriera da rapper del neosindaco newyorkese è stata di breve durata, la fine coincide con il suo incarico nell’Assemblea dello Stato di New York nel 2020. Eppure le due esperienze sono strettamente intrecciate. Sei anni fa, l’allora rapper scelse di girare alcune scene del videoclip “Nani” - brano dedicato alla nonna materna, che fu assistente sociale e presidente di un’associazione non profit indiana che si occupa di diritti dell’infanzia - nella stazione metropolitana di Astoria Boulevard, nel Queens dove è cresciuto e da dove era partita la sua campagna elettorale all’epoca dell’Assemblea di New York: “Gli stessi principi che mi hanno spinto a girare il video ad Astoria Boulevard sono gli stessi che mi hanno spinto a parlare con gli elettori su quella stessa banchina. Qui è dove sta realmente la gente”, spiegò Mamdani.



