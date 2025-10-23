Lorde potrebbe far uscire nuova musica prima del previsto

23 ottobre 2025, ore 19:00
E se a novembre la cantante si esibirà a Bologna, una nuova data italiana è stata annunciata per il 2026
Una carriera a singhiozzo: per ogni uscita, un ritiro dalle scene. E se tutti i precedenti dischi hanno visto la luce a quattro anni di distanza l’uno dall’altro, ora Lorde sembra non voler più aspettare.
LORDE NON HA INTENZIONE DI PRENDERSI UNA PAUSA
Dall’esordio nel 2013 Lorde ha mantenuto un pattern – atipico per lo star system “tritacarne” degli ultimi anni – costante lungo tutta la sua carriera: dopo ogni nuova uscita, quattro anni di silenzio. Il debutto è del 2013, “Pure Heroine” - che a 16 anni la catapultò in pochi mesi in cima alle classifiche e le fece vincere due Grammy Awards grazie alla hit “Royals” e portò David Bowie a definirla "il futuro della musica" -, poi silenzio. Nel 2017 è il turno di “Melodrama”, seguito dal lavoro meno amato da critica e fan “Solar Power” nel 2021. Poi, a giugno di quest’anno, ecco arrivare “Virgin”, con un ritorno alle sonorità degli esordi, sincero e viscerale: tra synth e distorsioni, Lorde si mette a nudo, raccontando con onestà del suo rapporto con l’identità di genere, lo show business e il cibo. Adesso, per la prima volta, l’artista neozelandese non sembra volersi fermare. “Mi sento molto attiva, quasi insaziabile. Ho accettato questa sfida, non passeranno altri quattro anni”, ha raccontato a Variety. Non stupisce che di un ipotetico nuovo progetto ancora non si sappia nulla, la stessa “Man of The Year” non ha idea di come suonerà il prossimo disco. “Non vedo l’ora di scoprirlo però”, ha specificato.
L'ARTISTA NEOZELANDESE IN ITALIA: LE DATE
Dopo un paio di puntate sul palco di Charlie XCX per duettare sulle note di “Girl, so confusing”, da metà settembre Lorde è impegnata nel tour mondiale che il 29 novembre farà tappa in Italia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. E per i fan italiani che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per la data emiliana arriva una buona notizia: il prossimo anno Lorde sarà di nuovo nel Belpaese, come headliner di UnAltroFestival a Milano. Save the date: 23 luglio 2026.
