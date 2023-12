Capodanno, per il cenone spesi più di 2 miliardi. E 6 milioni di italiani si preparano a partire

Salutare l’anno che va e accogliere al meglio quello che arriva: gli italiani a Capodanno hanno voglia di relax ed evasione. Saranno 6 milioni quelli in vacanza per questi giorni di festa. È quanto stima Coldiretti in occasione del weekend che dà il via all’ultimo esodo del 2023.





SI VIAGGIA SOPRATTUTTO IN ITALIA

Il 75% dei vacanzieri resterà in Italia. Ma c’è anche un 19% che si recherà in una meta europea e un 6% che varcherà i confini extracomunitari, senza farsi scoraggiare dalle tensioni internazionali. Predilette le città d’arte, seguite dalle località di montagna. Resistono anche campagna, mare e terme. Un soggiorno che durerà, in media, 5 giorni. L’alloggio più gettonato? La casa di parenti e amici, dove trascorrerà le vacanze 1 italiano su 3.





OCCHI PUNTATI AL CENONE

Chi parte poi, è sempre di più alla ricerca di prodotti enogastronomici, possibilmente a km0, per scoprire tradizioni e respirare novità. Sono 350mila gli italiani che per la sera di Capodanno scelgono l’agriturismo. Ma anche chi resta a casa non rinuncia al cibo: si stima che per il cenone saranno spesi 2,2 miliardi di euro, vale a dire 250 milioni in più rispetto al 2022, in crescita di 50 milioni anche rispetto al Capodanno del periodo pre-pandemico. A fare il conto è Confcooperative, che segnala però come i dati non siano frutto di una maggiore propensione delle famiglie alla spesa, ma anzi derivino dagli effetti dell’inflazione, con i pesanti rincari dei beni.





GLI IMMANCABILI DEL MENÙ

Ma i cuochi di tutta Italia non si faranno scoraggiare e sulle tavole porteranno i prodotti tipici di queste festività. Superstar del cenone le bollicine, eccellenza italiana, con 45 milioni di tappi pronti a saltare da spumante e prosecco. Immancabile poi la tradizionale e beneaugurante lenticchia. Un menù che sarà prevalentemente a base di pesce, ma senza dimenticare carne, salumi e formaggi freschi e stagionati. Per concludere con un ricco carrello di dolci.