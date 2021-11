Capolavoro di Monet della serie "Ninfee" venduto per 50 milioni di dollari, è il quadro "Coin Le Bassin aux Nympheas"

Un capolavoro impressionista della celeberrima serie delle "Ninfee" di Claude Monet, "Coin Le Bassin aux Nymphéas", è stato venduto all'asta di arte moderna di Sotheby's, a New York, per 50,8 milioni di dollari, in precedenza era stimato 40 milioni. Altri tre dipinti del pittore francese sono stati venduti nella stessa asta, portando il totale complessivo a 76,2 milioni di dollari. Il quadro è stato inseguito da offerenti provenienti dall'Asia e dalle Americhe e, infine, come ha rivelato l'Adnkronos, aggiudicato al finanziere statunitense Ronald Cordover .





Le Ninfee

Il pittore francese, maestro dell'Impressionismo, realizzò la serie delle "Ninfee" durante l'ultimo decennio della sua vita : la fonte d'ispirazione fu il giardino dello stesso Monet a Giverny. " Coin Le Bassin aux Nymphéas" appartiene al nucleo di opere più prezioso e meglio valutato delle opere del maestro impressionista . Il quadro è stato venduto dal collezionista che lo acquistò 25 anni fa durante un'asta di arte moderna e impressionista di Christie's per 6,7 milioni di dollari. Nel 2020 il quadro è stato prestato per una mostra dedicata a Monet che ha viaggiato dal Denver Art Museum al Museum Barberini di Potsdam, in Germania.





Altre opere di Monet

Nel 2008 un dipinto delle seria delle "Ninfee" è stato venduto da Christie's per 80,5 milioni dollari. Nel 2018 un quadro delle "Ninfee", della collezione di David Rockefeller, è stato venduto da Christie's per 84 milioni di dollari. Nel maggio del 2021 Sotheby's ha venduto "Le Bassin aux nymphéas" per 70,4 milioni di dollari. Il record in asta per Monet appartiene a "Meules", l'opera della serie dei "Covoni" è stata acquistata dal magnate tedesco Hasso Plattner da Sotheby's, nel maggio del 2019, per la cifra astronomica di 110 milioni dollari.