Caso Garlasco, Andrea Sempio non si presenta per l'interrogatorio e il Tg1 rivela che una sua impronta è stata trovata vicino al corpo di Chiara Poggi Photo Credit: https://agenziafotogramma.it/

LA SCELTA DI SEMPIO DI NON PRESENTARSI

Andrea Sempio ha deciso di non rispondere alla convocazione della Procura. Nessuna apparizione in Tribunale, nessuna dichiarazione pubblica, nessun confronto con il procuratore aggiunto Stefano Civardi. A parlare, invece, è il suo avvocato, Angela Taccia, che ha affidato a Instagram un messaggio eloquente: “Guerra dura senza paura”, accompagnato da un’emoji a forma di cuore e dalla frase “CPP we love you”, un chiaro riferimento ironico al Codice di procedura penale. Non una semplice provocazione social, ma un segnale della strategia difensiva adottata dal team legale, che comprende anche il collega Massimo Lovati.

PERCHÉ SEMPIO NON SI È PRESENTATO

Dietro il mancato confronto c’è l’invocazione dell’articolo 375, comma 4 del codice: secondo i legali, la notifica dell’invito a comparire sarebbe arrivata fuori tempo massimo, ovvero senza rispettare il preavviso minimo di tre giorni previsto per legge. In questo caso, spiegano, l’indagato avrebbe il pieno diritto di non presentarsi. Un escamotage, forse legittimo, ma che in molti interpretano come un tentativo di prendere tempo, o peggio, come segnale di tensione crescente in un’indagine che si è riaccesa bruscamente dopo anni di apparente chiusura.

LE POSSIBILI CONTROMOSSE DELLA PROCURA

La Procura, però, non esclude contromosse: se le giustificazioni della difesa verranno giudicate infondate, si potrebbe procedere con l’accompagnamento coatto di Sempio. Il punto critico starebbe in un presunto errore formale nella convocazione, priva, secondo i difensori, dell’avviso obbligatorio che segnala le possibili conseguenze di un’assenza ingiustificata. Da qui la decisione di disertare. Per ora, gli avvocati si limitano a un laconico “vedremo”, lasciando intendere che una nuova convocazione è tutt’altro che esclusa.