Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in ospedale, ecco qual è il motivo!

Dopo il viaggio di nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a Milano. Il loro amore, lo ricordiamo, è nato nella casa del Grande Fratello. Cecilia e Ignazio vogliono allargare la famiglia, ma la Rodriguez non ha mai nascosto la difficoltà a rimanere incinta. Ora, però, la sorella di Belen pubblica alcuni scatti in ospedale (dove si nota un braccialetto, chiamato della "felicità". E c'è un motivo.

Secondo quanto racconta Tgcom24, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno facendo la fecondazione in vitro.

I COMMENTI DEI FAN SUI SOCIAL

Tantissimi i messaggi dei fan, dopo il post sui social. C'è chi scrive: “Un percorso duro, lungo, ricco di emozioni ma che spesso porta al raggiungimento di un grande sogno”. E chi aggiunge: "Conosco quel braccialetto… ci ha permesso di realizzare il nostro grande sogno… non potevate scegliere di meglio”. E ancora: “In bocca al lupo a te e a tutte le donne, anzi a tutte le coppie che hanno lo stesso sogno… E che il Natale ci faccia uno splendido dono”

COME STA IL PADRE DI BELEN?

Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, è ancora ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente sul lavoro. Gustavo è rimasto ustionato in un capannone a Gallarate ed è stato ricoverato per ferite al volto e alle braccia. Cecilia, subito dopo, aveva scritto su Instagram: “Forza papà, dimostra di essere fortissimo, fa passi avanti tutti i giorni".