Champions, Atalanta ribaltata 3-2 ma Muriel entra e fa il 3-3, Juventus severa lezione, il Chelsea vince 4-0

CHELSEA- JUVENTUS

Pronti via a Stamford Bridge e subito il Chelsea è pericoloso , Kantè dalla destra per Hudson – Odoi, dopo un rimpallo sfera a Chilwell che conclude da distanza ravvicinata, la Juve si salva in angolo . In sei minuti i padroni di casa battono tre angoli: Si prosegue con questo tema, al 24esimo pericolosa punizione di James , due minuti più tardi vantaggio londinese con Chalobab che a centro area di contro balzo risolve una mischia. Proteste juventine per un presunto tocco di mano, ma l'arbitro convalida. Al 28esimo occasione Juve Morata, servito da Locatellli scavalca con un pallonetto Mendy, ma Thiago Silva recupera e salva. Fasi di gioco alterne, e si chiude la prima frazione con il Chelsea in vantaggio 1-0 . Ma ecco al56esimo il cross dalla sinistra di Chilwell, la spizzata a centro area di De Ligt trova la Juve scoperta a destra, dove si fionda sul pallone James che prima della copertura di Chiesa calcia in diagonale per il 2-0. Poi il Chelsea dilaga in due minuti Rudiger dalla trequarti fa partire di nuovo James a destra, da lui palla al centro a Loftus-Cheek che galleggia in area. Il pallone deviato arriva sulla sinistra a Hudson-Odoi che insacca il gol del 3-0. Il gioco scorre fino alla fine senza modifiche al risultato, ma alla fine c'è il 4-0. Nell'altra partita Zenit- Malmoe 1-1 La classifica del girone Juventus e Chelsea 12, Zenit 4, Malmoe 1

YOUNG BOYS- ATALANTA

Gli svizzeri cominciano in pressione , ma la squadra di Gasperini risponde con incursioni sino a fondo campo e poi la settimo va a segno con Zapata che riceve palla in area da Malinovsky, Il colombiano stoppa di sinistro e poi al volo, di destro in girata, buca Faivre. con una bella esecuzione. Il gioco è sempre veloce, Palomino al 2oesimo vicino al gol di testa. Ma lo Young Boys segna il gol dell'1-1 al minuto 39. Angolo di Aebischer sul primo palo, Siebatcheu colpisce di testa palla prima sulla traversa, poi sul palo poi entra. Il Var, dopo aver valutato un possibile fuorigioco di un giocatore svizzero giudicato ininfluente, conferma il gol. Dopo l'intervallo, esattamente al 51simo, è di nuovo in vantaggio la formazione di Gasperini, con un tiraccio da fuori di Palomino, pochi secondi dopo ecco Zapata ancora pericoloso. Poi ecco la reazione della squadra di casa, con Musso che si mette in evidenza in tre occasioni. Ancora attacchi da una parte e dall'altra , fino al pareggio svizzero che giunge all 80esimo con Sierro. poi i nerazzuri vanno sotto per una gran conclusione dal limite di Hefti, al minuto 86. Sembra finita, ma entra Muriel, al primo pallone toccato, magia e arriva il 3-3. C'è il tempo per un'altra grande parata di Musso. Nell'altra partita Villareal- Manchester United 0-2. Classifica del girone F, Manchester United 10, Atalanta 6 Villareal 5, Youn Boys 4.

INTER- SHAKHATAR DONETSK ORE 18.45

L’Inter nell’ultimo turno si è rimessa in corsa, come ha detto il tecnico Simone Inzaghi, ora ha il destino nelle sue mani. C'è lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi;, la situazione nel girone sembra delineata ma bisogna fare attenzione a non commettere passi falsi, contro un avversario che nelle ultime stagioni è risultato indigesto. L'Inter è imbattuta nei sei incontri con lo Shakhtar Donetsk nella competizione europea finora (2V 4E), mantenendo cinque clean sheet e concedendo solo un gol in totale contro di loro. Gli ultimi tre incontri tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League sono però tutti finiti senza reti;, con molte recriminazioni dei nerazzurri. Comanda in testa il Real Madrid con 9 punti e segue l'Inter con 7. Subito dietro , c'è un agguerrito Sheriff a 6 punti e che può ancora sperare in una qualificazione agli ottavi di Champions League che avrebbe dell’incredibile. Per lo Shakhtar Donetsk è ormai difficile anche la conquista di un terzo posto, valido per l'Europa League. Inzaghi dovrebbe cambiare un solo uomo rispetto alla partita contro il Napoli, Dzeko prenderà il posto di Correa





PROBABILI FORMAZIONI



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko; Pedrinho, Maycon, A. Patrick, Solomon; L. Traoré. Allenatore: De Zerbi Arbitro: Hategan (Romania) . La classifica del girone D. Real Madrid 9, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar Donesk 1.



ATLETICO MADRID- MILAN ORE 21





Il Milan deve solo vincere, a Madrid, come poi deve fare con il Liverpool a San Siro, con i reds che sono comunque già certi del primo posto nel girone. I rossoneri hanno in classifica un solo punto, all’andata la squadra di Simeone seppe espugnare San Siro. Nel dettaglio il Milan deve cercare di vincere con due gol di scarto in casa dei colchoneros , sperando che il Porto non faccia il colpaccio ad Anfield (andrebbe bene anche un pareggio). In questo caso il secondo posto resta ancora in gioco, ed alla squadra di Pioli servirà battere il Liverpool a San Siro, sempre sperando che il Porto non vada oltre il pareggio contro l’Atletico Madrid. Per la partita al Wanda metropolitano Tomori ancora out per il dolore all’anca, giocherà Romagnoli. L'Atlético Madrid ha un record del 100% di vittorie contro il Milan nelle competizioni europee, vincendo tutte le precedenti partite, tutte in Champions League. Il Milan ha perso le ultime cinque partite in trasferta in Champions League.



PROBABILI FORMAZIONI





Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli Arbitro: Vincic (Slovenia) Classifica del gruppo B: Liverpool 12, Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1



EUROPA LEAGUE SPARTAK MOSCA – NAPOLI ORE 16.30