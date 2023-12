Champions, il Milan vince a Newcastle ma retrocede in Europa league, l'Atletico batte la Lazio, che passa da seconda

IMPRESA A META’

Vincere a Newcastle non è bastato; del resto il Milan non era più padrone del suo destino, doveva sperare in una sconfitta del PSG, che invece ha pareggiato a Dortmund. I rossoneri si devono accontentare di andare a giocare in Europa League. In Inghilterra è stata partita dai due volti: Milan brutto nel primo tempo, meritato il vantaggio siglato da Joelinton. Nella ripresa il gol di Pulisic dopo un quarto d’ora ha cambiato l’inerzia del match: il Milan ha preso coraggio, il Newcastle ha visto vacillare le sue certezze. Maignan è stato decisivo nel deviare sulla traversa una conclusione di Guimaraes, Leao solo davanti al portiere ha colpito il palo. Poi a sette minuti dal novantesimo un contropiede imbastito dai nuovi entrati ha portato al gol di Chukueze. Vittoria non sufficiente per restare in Champions League, se non altro il Milan sa di aver fatto il suo dovere nell’ultima partita del girone. La qualificazione era stata quasi compromessa negli incontri precedenti.

LAZIO DA SECONDA

La Lazio perde 2-0 contro l’Atletico Madrid in un match in cui ci si giocava il primo posto del girone con la qualificazione già conquistata da entrambe le squadre. E’ stata una partita equilibrata ma gli spagnoli sono stati bravi a sfruttare le occasioni create all’interno dell’area di rigore. Dopo 5 minuti dal fischio d’inizio l’Atletico passa subito in vantaggio con Griezmann che raccoglie un cross rasoterra di Lino indirizzato all’altezza del dischetto del rigore e con il piatto destro batte Provedel. La Lazio prova a reagire e nel primo tempo sfiora il gol del pareggio con Immobile che raccoglie un cross di Luis Alberto, il tiro però è impreciso e finisce sull’esterno della rete. Il secondo tempo inizia esattamente come il primo, dopo 5 minuti un destro al volo all’interno dell’area di Lino non lascia scampo a Provedel che subisce incolpevolmente il gol del raddoppio. I cambi effettuati da Maurizio Sarri non hanno fatto la differenza, l’Atletico ha abbassato il ritmo e ha controllato la partita fino al termine. Lazio che quindi esce sconfitta ma comunque qualificata da seconda agli ottavi di finale.

LUNEDI’ IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS

Lunedì prossimo appuntamento a mezzogiorno a Nyon per il sorteggio per gli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale. Le prime classificate dei gironi affronteranno le seconde e giocheranno la gara di ritorno. Ecco le qualificate in prima fascia: Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Societad, Barcellona e Borussia Dortmund. Queste invece le squadre in seconda fascia: Inter, Napoli, Lazio, Paris Saint Germain, PSV Eindhoven, Lipsia, Porto, Copenhagen.