Champions: l'Atalanta sbanca Stoccarda. Vince anche l’Inter contro l’Arsenal

STOCCARDA-ATALANTA 0-2

Il passaggio al tridente nella ripresa vale l'ingresso di De Ketelaere e la palla giusta dal fondo per il primo gol in Champions League di Lookman, poi il cambio Retegui-Zaniolo la prima rete nerazzurra dell'ex giocatore della Roma che chiude la sfida all'89'. L'Atalanta di Gasperini sa solo vincere: dopo il successo sul Napoli la Dea vola in Europa, battendo 2-0 lo Stoccarda, avvicinano la qualificazione agli ottavi di Champions. Perde quasi subito Kolasinac, a lungo viene limitata dalla compattezza del 4-2-3-1 di Hoeness, ma poi segna al primo tiro in porta al 6' della ripresa e sfrutta al meglio l'ultimo rilancio per incassare la seconda vittoria su quattro turni della League Phase senza aver subito un solo gol. Fino al 13' due chance a una per i nerazzurri, che si affidano alle corsie per accompagnare gli inserimenti centrali. E' Lookman, defilato a sinistra, a suggerire lo scarico per Ederson, murato da Rouault al 5', all'onnipresente a Pasalic, schierato tra le linee e sbucato tre minuti più tardi sul passaggio spalle alla porta di Retegui in traiettoria all'avanzata a destra di De Roon. Il destro dal limite non è incrociato né preciso. Lo stesso Rouault, poco oltre il decimo, sbuca di testa sul cross di Stiller alzando la mira. Subentrato Kossounou al difensore bosniaco con spostamento di Djimsiti sul centrosinistra, il pressing alto atalantino produce una potenziale palla gol per Pasalic, che a mezzora passata si fa recuperare dalla diagonale di Mittelstädt su una palla lavorata da Bellanova, respinta in gioco aereo da Vagnomann e rimessa sul dischetto da Ederson. Proprio il brasiliano, abile anche in copertura, tiene a bada la girata mancina di Undav a 1' dall'intervallo sollecitata da Führich, un tiro smorzato e a un metro dal primo palo.

SECONDO TEMPO

In avvio di seconda frazione si passa a tre punte sacrificando Pasalic. De Ketelaere pesca dalla linea di fondo col destro il taglio di Lookman davanti all'area piccola per il vantaggio. E' il 6' e i tedeschi prendono ad attaccare a testa bassa. Al 12' Ederson rimedia su Karazor il giallo che gli farà saltare la trasferta svizzera dallo Young Boys. Sullo schema da fermo dettato da Stiller, Führich chiama a rimorchio il nuovo entrato Demirovic, chiuso in corner da Djimsiti. Sia il sostituto di Undav che Touré non agganciano il tiro dalla bandierina. All'ora di gioco Chase ribatte il tentativo di Ederson aperto dal contropiede a due tra Retegui e Bellanova, mentre De Ketelaere spizza centralmente il pallone a rientrare di Zappacosta al 28' prima dell'ingresso di Zaniolo per Retegui. Hoeness chiude a tre dietro e l'ultimo cambio Malanga a 8' dal 90' coglie solo l'esterno della rete. Il rinvio di Carnesecchi, invece, innesca il flipper sulla trequarti che grazie allo stacco di De Roon, lisciato da Rouault, lancia Zaniolo fino all'area dove trafigge Nubel col sinistro rasoterra.