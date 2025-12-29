Checco Zalone da record con Buen Camino, incassati 27 milioni di euro in quattro giorni

Numeri che parlano da soli e che riportano le sale cinematografiche italiane a un livello di vitalità che mancava da tempo. Nel fine settimana delle festività, complice un calendario particolarmente favorevole con Natale e Santo Stefano collocati di giovedì e venerdì e dunque quattro giorni consecutivi di tempo libero, il pubblico ha risposto in modo massiccio. Il risultato è la miglior performance del 2025, con un incasso complessivo di 37.695.954 euro e 4.579.203 spettatori.

Un dato che segna una crescita dell’87% rispetto al fine settimana dal 26 al 29 dicembre 2024 e del 257% rispetto a sette giorni fa. Superati anche i riferimenti storici più recenti, dal periodo dal 31 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 quando uscì Quo vado?, che aveva raccolto 37.131.631 euro, fino al fine settimana dal 2 al 5 gennaio 2020 con Tolo tolo, fermo a 30.900.347 euro. Il motore di questa impennata ha ancora una volta un nome preciso. Checco Zalone.

ZALONE DA RECORD

Il comico pugliese, tornato in sala con Buen Camino, ha trainato il mercato con un risultato di assoluto rilievo. Il film diretto da Gennaro Nunziante ha incassato 26.866.787 euro in quattro giorni, arrivando a 26.921.300 euro includendo le anteprime. Per avere un termine di paragone, Tolo tolo (2020) nel suo primo fine settimana aveva totalizzato 21.364.208 euro, mentre Quo vado? (2016) si era fermato a 22.792.615 euro nei primi tre giorni, raggiungendo quota 27.090.867 euro dopo quattro.

Buen Camino procede con un passo molto sostenuto e soprattutto regista un passaparola positivo elemento che contribuisce ad ampliare la platea. Il confronto a distanza con Quo vado?, che chiuse la sua corsa a 65.365.736 euro, non appare irrealistico, anche grazie alla scelta della data di uscita del 25 dicembre. Resta da ricordare che il miglior incasso dell’era post Covid è ancora quello di Inside Out 2, con 46.529.177 euro. In questi giorni Zalone ha inoltre stabilito nuovi primati, firmando il miglior incasso di sempre per un film nelle giornate di Natale e Santo Stefano.

AVATAR SI DIFENDE BENE ALL’URTO CON ZALONE

Nonostante l’onda lunga di Buen Camino, trova spazio anche la tenuta di Avatar, Fuoco e Cenere. Il film di James Cameron ha aggiunto altri 5,4 milioni di euro al suo bottino nazionale, portando il totale italiano a 15 milioni. A livello mondiale la pellicola ha già raggiunto i 760 milioni di dollari e nel confronto interno mostra una flessione contenuta, appena 2,3 milioni in meno rispetto al capitolo precedente nello stesso arco temporale. Un risultato che conferma la solidità del titolo anche in un contesto dominato da un concorrente di enorme richiamo.

IL PUNTO SUGLI INCASSI DEL 2025

Lo sguardo sull’anno restituisce un quadro di sostanziale tenuta, e questo grazie proprio a questi ultimi giorni che hanno permesso di aggiustare il tiro. Gli incassi si attestano a 482.701.741 euro, in linea con il 2024, dal quale ci si discosta per appena lo 0,3%, e con un divario dell’1% rispetto al 2023 che aveva chiuso a 487.838.735 euro. Gli ultimi giorni dell’anno potrebbero consentire di superare sia il risultato del 2024, pari a 494.027.676 euro, sia quello del 2023, fermo a 495.782.813 euro. Più debole il dato delle presenze, che si attestano a 66.617.839, in calo del 3% sul 2024 e del 4% sul 2023. Molto positivo invece il mese di dicembre, con 81.069.446 euro, in crescita del 36% rispetto al 2024 e del 68% sul 2023, avvicinandosi al record di dicembre 2002, che con 89 milioni potrebbe essere superato nelle prossime ore.





Fin dove può arrivare Zalone? Bisognerà aspettare i dati dei giorni infrasettimanali e capire soprattutto come si comporterà la pellicola dopo il 6 Gennaio. Non è così impensabile credere che Buen Camino possa mettersi sulla stessa scia di Quo Vado? (65 milioni) e, quindi, arrivare sul podio degli incassi più alti del cinema italiano.



