Chi è Saverio Fabri: il trombettista-autista diventato virale mentre omaggia Gino Paoli

26 marzo 2026, ore 10:49 , agg. alle 11:26
"Vorrei vedere mia figlia che non sento da molti anni, ha commentato quel video con un cuore", racconta a RTL102.5
Autista. Romano. Cinquantanove anni, maestro di tromba diplomato al Conservatorio Santa Cecilia. Saverio Fabri è diventato virale, inaspettatamente, dopo che un ragazzo gli ha fatto un video durante un momento di pausa al lavoro. Fabri stava suonando la tromba omaggiando Gino Paoli. "Suonavo Una lunga storia d'amore, uno dei suoi cavalli di battaglia, porto sempre con me la tromba che nei momento di pausa mi tiene compagnia", racconta Fabri - che era in sosta vicino al Colosseo.
"Nella vita avrei voluto fare il musicista, lo facevo. Poi hanno chiuso le orchestre e non ce l'ho fatta. Venivo da un piccolo paese dei Castelli Romani, mi sono rimboccato le maniche e ho cambiato mestiere", dice. Dal 2011 guida pullman turistici. "Non abbandonerò mai la musica, suono anche nel Coro Interforze della Famiglia Militare e regalo emozioni con la tromba: la mia compagna di vita", aggiunge.
Ma al telefono Saverio si commuove. "Forse grazie a questa canzone di Gino Paoli riuscirò a riabbracciare mia figlia Michela, che non sento da molto tempo: dopo che ho divorziato ci siamo allontanati ed ho sofferto molto. Lei, però, ha commentato il video sui social con un cuore. Spero di vederla presto": con un filo di voce, emozionantissimo, Saverio Fabri racconta a RTL102.5 la sua storia. E' un padre divorziato da un po' di anni, vive solo e vorrebbe riabbracciare sua figlia che ha 23 anni. Quelle note di Gino Paoli sono arrivate al cuore di tutti. Anche al cuore di sua figlia. E potrebbero far coronare il sogno di Saverio (stasera alle 19.10 sarà in diretta a "Protagonisti" per raccontare questa storia).
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