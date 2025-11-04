Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

L’ascesa di Chiara Ferragni adesso è bloccata da tempo, adesso l’influencer per la prima volta è apparsa in aula a Milano dove si è svolta la seconda udienza che la vede imputata."Grazie per l'attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita epenso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti". Così parlando con i cronisti, Chiara Ferragni, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano dopo l'udienza per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il procedimento è stato aggiornato al 19 novembre, quando il giudice deciderà sull'istanza di costituzione di parte civile della Casa del consumatore.

La Ferragni deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. A processo oltre Chiara Ferragni c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del Cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo.



