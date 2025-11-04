Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

Chiara Ferragni , udienza interlocutoria, in attesa della ammissione come parte civile della casa del consumatore

Gabriele Manzo

04 novembre 2025, ore 13:00

L'influencer deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni 'Pandoro Balocco (Pink Christmas') e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni

L’ascesa di Chiara Ferragni adesso è bloccata da tempo, adesso  l’influencer per la prima volta è apparsa in aula a Milano dove si è svolta  la seconda udienza che la vede imputata."Grazie per l'attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita epenso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti". Così parlando con i cronisti, Chiara Ferragni, lasciando il Palazzo di Giustizia di Milano dopo l'udienza per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il procedimento è stato aggiornato al 19 novembre, quando il giudice deciderà sull'istanza di costituzione di parte civile della Casa del consumatore.

La Ferragni deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. A processo oltre Chiara Ferragni c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del Cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo.


Ingiusto profitto per 2,2 milioni di euro

Per la procura, l'influencer avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali, un ingiusto profitto di 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili "dal ritorno di immagine". In particolare, l'operazione 'Balocco' avrebbe indotto "in errore un numero imprecisato di acquirenti" convinti che con il proprio acquisto Pink (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro del prodotto tradizionale) avrebbero finanziato la raccolta fondi svolta a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino.

L'accordo, invece, si è rivelato diverso, a dire della procura: le società Ferragni hanno incassato poco più di un milione di euro per pubblicizzare via Instagram l'iniziativa benefica per la quale la società Balocco aveva destinato 50mila euro a favore dell'ospedale, indipendentemente dalle vendite.

5000 euro risarcimento irrisorio

L'unica parte civile che potrebbe entrare nel processo, l'associazione Casa del Consumatore lo scorso 30 ottobre, aveva comunicato di aver rifiutato la proposta di 5mila euro di risarcimento. "Non accettiamo questa somma sia perché irrisoria rispetto ai profitti di ben 2,7 milioni di euro che la signora Ferragni risulta abbia tratto dalle operazioni oggetto di giudizio, sia perché non consentirebbe alcuna efficace azione riparatoria alle sue condotte, realizzatesi proprio sui social" si leggeva nella nota.


Argomenti

Balocco
Ferragni
uova

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

    Parma: inchieste e polemiche dopo i cori inneggianti al duce nella sede di Fratelli d'Italia nell'anniversario della marcia su Roma

  • Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso

    Garlasco: Giuseppe Sempio indagato per il reato di corruzione verso il procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti

  • Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

    Ponte sullo stretto, il no della Corte dei Conti che non ha concesso la legittimità, può essere superato dal governo

  • Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga

    Rio de Janeiro: favelas a ferro e fuoco, oltre cento vittime e altrettanti arresti contro i cartelli della droga

  • Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

    Lo schianto sulla Colombo a Roma resta,gravissima l'amica di Beatrice Bellucci, morta a vent'anni

  • Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

    Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

  • Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto e funzionario di polizia Filippo Piritore

    Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l'ex prefetto e funzionario di polizia Filippo Piritore

  • Nba: smantellate due bande che facevano scommesse illegali, coinvolti tra gli altri Billups e Rozier

    Nba: smantellate due bande che facevano scommesse illegali, coinvolti tra gli altri Billups e Rozier

  • Caso Minguzzi: due condanne a 24 anni, ma anche due assoluzioni per la morte del quattordicenne

    Caso Minguzzi: due condanne a 24 anni, ma anche due assoluzioni per la morte del quattordicenne

  • Jannik Sinner ha bisogno di riposo, non sarà alle finals di Coppa Davis di Bologna dal 18 novembre

    Jannik Sinner ha bisogno di riposo, non sarà alle finals di Coppa Davis di Bologna dal 18 novembre

Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

Le vittime sono due anziani di 82 e 88 anni e il figlio 55enne. Una cinquantina di persone sono state evacuate. In corso le indagini

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

E' successo a Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Gli occupanti sono tre fratelli, agricoltori veneti, che da tempo rifiutavano di andarsene dal casolare. Il cordoglio bipartisan del mondo politico

Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

Palermo: ragazzina vittima di abusi sessuali in famiglia si libera grazie ad una chiamata a Telefono Azzurro

i due figli naturali di una donna erano coinvolti nei rapporti con il convivente della mamma, la coppia è stata incarcerata, i bimbi portati in una comunità protetta