Chiara Geme parla dell’ex Davide Donadei, il suo post su instagram non è rivolto a me

Davide Donadei e Chiara Geme sono stati fidanzati per due anni circa. Il loro amore è nato in tv ed è finito all'improvviso, travolto dal clamore mediatico dei social. Lui, di recente, ha partecipato al Grande Fratello vip, lei ha pubblicato alcuni post che sembrerebbero essere collegati alla loro storia. Ormai finita. Ma Chiara Geme, in collegamento con Trends & Celebrities, cerca di fare chiarezza rompendo il silenzio degli ultimi giorni. "Mi è venuto spontaneo fare una storia e parlare di Davide. Non voglio popolarità parlando di lui. Non ci siamo più sentiti", tuona Chiara Geme a RTL 102.5 News ai microfoni di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang.

"Ha parlato di cose non successe, ha estremizzato situazioni che ci hanno portato a lasciarci. Ha parlato della mia gelosia con aggettivi non veri, lui è molto pacato: non si è mai esposto", dice ancora. Poi Davide ha pubblicato un post che sembrerebbe una frecciatina alla sua ex. "Non credo sia rivolto a me quel post. Ha parlato solo poco dopo che uscivano notizie su di noi", aggiunge. "Se il post è rivolto a me lo capirò". La storia tra Davide Donadei e Chiara Geme è finita nella bufera mediatica: si parla di gelosia (presunta) e di altrettanto presunti tradimenti di lui. Ma non ci sono conferme. Solo tante supposizioni. Intanto, Davide - che dopo la parentesi al Gf vip è tornato nella sua amata Puglia - non parla. Silenzio assoluto. Solo quel post, riferito a qualche clic in più, sembrerebbe per davvero rivolto alla Geme: i commenti spaccano a metà la Rete. "Abbiamo fatto un programma tv insieme e sia io, sia lui, siamo in questo mondo", continua la Geme.