Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore Photo Credit: ansa/Pavia Press Paolo Torres

Redazione Web

12 agosto 2025, ore 18:27

i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna

Ed ora il colpo di scena. Garlasco è un puzzle infinito. La Procura di Pavia ha svelato che "Ignoto 3", il cui Dna è stato trovato nella bocca di Chiara Poggi, non ha nulla a che fare con l'omicidio avvenuto ormaj 18 fa. E dunque come ci è finito lì? Ebbene, si è trattato di un errore marchiano di chi ha effettuato l'autopsia. Il Dna appartiene infatti a un altro uomo morto in quei giorni, che con Chiara ha condiviso solo il tavolo dell'autopsia. Un risvolto che ha del clamoroso e che ha scatenato, una volta di più, i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna.


La famiglia scossa una volta di più

Si auguravano, dopo 18 anni, di poter finalmente celebrare nel raccoglimento della famiglia e delle persone più vicine l'anniversario dell'assassinio della loro Chiara. Invece non sarà così: la clamorosa riapertura delle indagini ha riportato dallo scorso marzo il caso del delitto di Garlasco sulle prime pagine e, in maniera ancor più ossessiva che in passato, quasi sospetta, in decine di talk show televisivi, arrivando ad insinuare addirittura un coinvolgimento del loro figlio più giovane, Marco, nell'ambito di indagini che hanno messo nel mirino uno dei suoi più cari amici, Andrea Sempio. E così mamma Rita e papà Giuseppe Poggi si devono rassegnare a un altro 13 agosto con i riflettori puntati su un caso che loro considerano da tempo chiuso, dopo una sentenza passata in giudicato nel 2015 che ha condannato Alberto Stasi e due tentativi di riapertura e un ricorso straordinario promossi dalla difesa e bocciati dai giudici. I genitori di Chiara non hanno alcuna voglia di commentare gli ultimi sviluppi,


Argomenti

Garlasaco
Poggi
Stasi

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

    Inchiesta urbanistica Milano,revocati due arresti, gli avvocati degli accusati al lavoro

  • In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

    In Alaska solo Trump e Putin, verso lo scambio di territori. Il Tycoon contrariato dal rifiuto di Zelensky

  • Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

    Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

  • Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

    Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

  • Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

    Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

  • Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

    Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

  • Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

    Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

  • Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

    Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

  • Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

    Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

Morte di Simona Cinà a Bagheria, la famiglia denuncia anomalie e chiede la verità

Morte di Simona Cinà a Bagheria, la famiglia denuncia anomalie e chiede la verità

La giovane pallavolista, vent'anni, è stata trovata morta in piscina durante una festa di laurea. La famiglia denuncia irregolarità e chiede risposte. Domani l'autopsia

Senza esito le ricerche del bimbo scomparso a Ventimiglia, perquisita la casa di un uomo

Senza esito le ricerche del bimbo scomparso a Ventimiglia, perquisita la casa di un uomo

A rendere più difficile le ricerche è il fatto che il piccolo, a causa di problemi di autismo, non parla

Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

Un'altra persona è morta in un cantiere di Brescia schiacciata da un muletto