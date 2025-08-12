Chiara Poggi :ora potrebbe cambiare tutto, la procura di Pavia ha fatto trapelare come il dna di ignoto 3 sia un errore

Ed ora il colpo di scena. Garlasco è un puzzle infinito. La Procura di Pavia ha svelato che "Ignoto 3", il cui Dna è stato trovato nella bocca di Chiara Poggi, non ha nulla a che fare con l'omicidio avvenuto ormaj 18 fa. E dunque come ci è finito lì? Ebbene, si è trattato di un errore marchiano di chi ha effettuato l'autopsia. Il Dna appartiene infatti a un altro uomo morto in quei giorni, che con Chiara ha condiviso solo il tavolo dell'autopsia. Un risvolto che ha del clamoroso e che ha scatenato, una volta di più, i legali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per aver ucciso la sua fidanzata. E adesso, i legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, pensano alla possibilità di una revisione della condanna.



