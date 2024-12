Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari e Francesco Bruni a RTL 102.5: il film “CORTINA EXPRESS” raccontato dai protagonisti

Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari e Francesco Bruni sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra per presentare “CORTINA EXPRESS”, il nuovo film di Eros Puglielli, in uscita il 23 dicembre. Ai microfoni di RTL 102.5, Christian De Sica ha raccontato: «Il regista, Eros Puglielli, ha portato una ventata di freschezza ai film di Natale e forse è uno dei registi giovani più bravi che c’è in giro. “CORTINA EXPRESS” sembra un cine-panettone ma è un film di Natale per le famiglie. Nel film io sono lo zio di questo giovane ricco che sta per sposarsi, ma non voglio perdere i suoi soldi. Così lo porto in un night club a divertirsi, sperando che se ne dimentichi».





Trama

Durante le feste di Natale, le strade e le piste di Cortina si popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo! Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso; Dino Doni, una stella musicale ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell'amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po' ignavo. Insieme a loro, molti altri personaggi, ognuno involontariamente legato al destino degli altri in situazioni esilaranti, cercano il proprio lieto fine.





Cast

“CORTINA EXPRESS”, il nuovo film di Eros Puglielli, vede la partecipazione di diversi attori e attrici del panorama cinematografico italiano: Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D’Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Veronica Logan, Agata Samperi e Marco Marzocca. Nel corso di W L’Italia, Isabella Ferrari ha rivelato: «È un po’ un mistero il mio ruolo, interpreto una una dark lady su cui non si può rivelare molto. Appena ho letto il copione mi sono fatta tante di quelle risate che mi sono detta “Finalmente c’è una commedia nella mia vita”, perché è difficilissimo che me le propongano, di solito mi scelgono per i film drammatici». Lillo ha aggiunto: «Io, invece, penso di essere un cantante famoso, ma non è proprio così. C’è una scena molto divertente, in cui ho fatto uno stage diving in cui, essendo tutta gente ricca di Cortina, non mi prenderanno e mi lasceranno cadere». «In questa storia io sono l’unico ricco, mentre gli altri sono tutti poveracci e il personaggio di Isabella cercherà di fregare sia me che il personaggio di Lillo. Con il cast mi sono trovato benissimo ed è stato davvero divertente» ha raccontato Francesco Bruni.