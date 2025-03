The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Piacenza

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Piacenza, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 120 concerti in 48 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Abbiamo appena finito la settimana di Spoleto e Ascoli, ora mi sto muovendo e sto arrivando a Piacenza per proseguire il mio volo. Oggi il mio volo è sotto un cielo plumbeo e uggioso, ma si naviga comunque. Ad Ascoli sono tornato nel teatro dove ho sperimentato per la prima volta il mio assolo nel 2001 e si chiamava “Incanto fra pianoforte e voce” e pensavo sarebbe finita lì. Siccome resisto a tutto tranne che alle tentazioni ho continuato con questo tour e alla fine saranno 280 date». L’intera trilogia, con un totale di 280 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«In termini di portabilità, forse un ottavino perché è uno strumento piccolo. Anche un oboe che è piccolo altrettanto e fa intonare l’orchestra. Andando su strumenti polifonici forse la chitarra, che in ogni caso permette di suonare sei note contemporaneamente ed è sempre un abbraccio. Il pianoforte però alla fine è lo strumento del mio piano di volo e sarebbe la macchina migliore da portare con me se dovesse finire il mondo. Innanzitutto perché ha l’estensione più ampia di tutti gli altri strumenti e li comprende, poi è uno strumento inventato e creato in Italia da Bartolomeo Cristofori nel 1698 e perché, male che vada e c’è tanta acqua, può diventare una barca» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un’ascoltatrice nella quale chiedeva all’artista quale strumento musicale sceglierebbe se dovesse sceglierne uno solo. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni se in questo tour si sta esibendo in teatri in cui non era mai stato o non aveva mai suonato: «Nelle prime due “stagioni”, ovvero “Solo” e “Solo BIS”, alcuni teatri li ho proprio scoperti letteralmente, perché non ci ero mai stato. In questo “soloTRIS”, essendo un sequel, sono tutti teatri in cui mi sono già esibito. Però quando arrivo in ogni teatro, anche se sono in anticipo, ho un’abitudine: non vado in camerino, ma vado dritto sul palco per avere subito un’impressione e spesso ho la sensazione della familiarità e del ritorno. Ognuno di questi teatri è davvero un gioiello, c’è un’impressione dal palco che toglie il fiato. Io sto facendo i più grandi e prestigiosi, ma in Italia c’è un patrimonio invidiabile e ineguagliabile di qualsiasi altro Paese del mondo. Ci sono dei teatri di 99 posti, all’italiana, lirici e dove il palcoscenico è quasi più grande della sala d’ascolto».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.