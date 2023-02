"Ciao Maurizio, sono sicura che tu stia navigando nel più bello dei mari": Federica Gentile ricorda così Costanzo

Non solo vip, ma anche gente comune. Tutti in fila, in silenzio, per dare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo, morto venerdì in una clinica della Capitale ad 84 anni. Stamattina la pioggia non ha fermato migliaia di fan del maestro della televisione italiana, che sono arrivati in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente. "Ciao Maurizio, sono sicura che tu stia navigando nel più bello dei mari", dice Federica Gentile che ha lavorato a lungo con Maurizio Costanzo. In radio, per molti anni, andava in onda insieme al maestro per antonomasia della tv con il Radio Costanzo Show: un'invenzione di RTL 102.5 che è stata molto apprezzata dal pubblico.

"UNA DELLE PERSONE PIU' INTELLIGENTI E IRONICHE"

“Maurizio è stata una delle persone più intelligenti, ironiche, divertenti, che abbia mai conosciuto", racconta ancora Federica Gentile. "Una persona a cui ho voluto molto bene. Sarei rimasta ore e ore ad ascoltare i suoi racconti. Ho sempre apprezzato la sua capacità di divertirsi con le cose più semplici, mantenendo quella giocosità tipica dei bambini che spesso si perde nel corso degli anni”, dice.

In quegli anni, a partire dal 2013, RTL 102.5 ha sperimentato il Radio Costanzo show - in onda in diretta alle 19 di sera. Un altro grande successo di cui Costanzo andava fiero.

LA PAROLE DI FRANCESCO RUTELLI A PROTAGONISTI

"Ci sentiamo tutti più soli, Costanzo continuava a lavorare e a pensare al futuro: tanti progetti in cantiere di cui avevamo parlato proprio poche settimane fa", racconta a Protagonisti l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli. Aveva un forte legame con Costanzo. Fu lui, nel 1995, a celebrare le nozze con Maria De Filippi in Campidoglio. "Dobbiamo ricordare non solo per la tv, ma anche per il teatro. E Roma dovrebbe intitolargli proprio un teatro", aggiunge Rutelli a RTL 102.5, che ha ricordato ininterrottamente il giornalista romano.