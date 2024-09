Cina, ennesimo scomparso, un famoso economista sparito da Aprile, aveva criticato la politica del governo in una chat privata

In Cina il numero delle persone scomparse è enorme, uno degli ultimi e clamorosi casi è quello di Zhu Hengpeng , 55 anni, del quale non si hanno notizie da Aprile. Figura di spicco dell’universo economico cinese, fà parte dell’ accademia cinese di scienze sociali, il «tempio» della ricerca di Pechino. L’unica notizia che lo riguarda viene dal Wall Street Journal, che afferma che il ricercatore è stato messo sotto indagine, arrestato e rimosso dalle sue cariche di vicedirettore dell’Istituto di economia e direttore del Centro di ricerca di politica pubblica.

Anche su Internet è scomparso

In questi mesi è stato cancellato dal web, i suoi lavori e ogni riferimento alla sua carriera sono scomparsi dal sito web dell’Accademia e comunque in tutta la rete. Come se non fosse mai esistito. L’unica spiegazione plausibile è legata a dei commenti che avrebbe fatto al leader Xi Jinping, alle sue azioni al suo pensiero. Zhu — forse ispirato dal clima di relatività libertà di critica concessa ai membri dell’Accademia, forse l’istituzione più prestigiosa e ascoltata nel Celeste Impero, si è concesso parole che gli sono costate care. Nulla di preciso si sa delle parole che avrebbe pronunciato se non che le sue «critiche» sarebbero state formulate in un gruppo chiuso di WeChat, l’app che nel paese è come il nostro WhatsApp. All’inizio di settembre i media di Hong Kong avevano raccontato di un rimpasto dei ranghi più alti dell’istituto, con il direttore e il segretario rimossi dai loro incarichi insieme a Zhu, il quale è sparito anche dagli organigrammi sul sito della Cass e della Tsinghua University.

L’economia cinese è in affanno

La Repubblica Popolare è in una fase delicata, di relativa stagnazione economica, innescata da una bolla immobiliare che pare sul punto di esploder,e ma che viene protetta e gestita dal governo. L’ascesa di Xi Jinping è stata accompagnata da una stretta sulla libertà di impresa, con un ritorno della teoria marxista. Che provoca guasti al sistema, I lacci agli imprenditori troppi audaci, le intromissioni negli investimenti, soprattutto quelli esteri, ha già provocato cadute di aziende e la scomparsa di vari imprenditori