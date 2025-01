Cinema, Angelo Duro trionfa al botteghino. Diamanti prosegue la sua straordinaria corsa

Il 2025 si è aperto molto bene per le casse dei cinema italiani che, anche grazie all'ondata di freddo che sta colpendo il paese, vedono il pubblico riversarsi nelle sale. Durante l’ultimo fine settimana, quello dal 9 al 12 gennaio, si sono raccolti in totale 11,3 milioni di dollari, crescendo del 36% rispetto allo scorso anno.





IL CINEMA ITALIANO ANCORA IN VETTA

A trionfare durante il weekend è stato il debutto di Angelo Duro che con “Io sono la fine del mondo” di Gennaro Nunziante ha portato a casa l’esordio più alto per un titolo italiano dal 2023 a oggi. La pellicola ha ottenuto 2,3 milioni di euro, un dato che diventa ancora più importante se si pensa che il titolo non ha avuto troppa pubblicità e che ha potuto contare soltanto sulla popolarità del comico siciliano. Restando sul versante italiano, continua la straordinaria corsa di Diamanti di Ferzan Ozpetek che raccoglie altri 1.7 milioni, per un totale già clamoroso di 12.7 milioni di euro. Non è chiaro quanto potrà arrivare il film alla fine del suo percorso sul grande schermo, ma non è da escludere che possa superare i 15 milioni.





I FAMILY MOVIE CONTINUANO A CRESCERE

Le famiglie continuano ad apprezzare l’offerta dei film a loro dedicata. Da una parte c’è “Mufasa”, il titolo Disney ha superato abbondantemente i 20 milioni, raccogliendo nello specifico nel corso dell’ultimo fine settimana un altro milione. “Sonic 3” si è piazzato al terzo posto ed è appena riuscito a superare i 7 milioni, grazie al milione raccolto da giovedì a domenica e una flessione del 63%. “Oceania 2” esce per la prima volta dalla top ten, festeggiando il suo risultato che è vicino ai 21 milioni totali.





EMILIA PEREZ APRE AL SESTO POSTO

Tra gli altri titoli, si segnala il successo in crescita per “Nosferatu” che grazie al passaparola positivo arriva a un totale di quasi 4 milioni. Ottima tenuta anche per “Maria” di Pablo Larrain con Angelina Jolie che si avvicina a 2 milioni e mezzo. Crescita notevole tra sabato e domenica per Emilia Perez, che apre al sesto posto con 701.135 euro e un totale di 746.897 euro con le anteprime.

Ovviamente, il film beneficia dell’effetto dei premi ancora parziale, visto che le nomination agli Oscar arriveranno solo domenica prossima.