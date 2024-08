Cinema, boom di incassi in Italia per Luglio 2024. Terzo miglior dato degli ultimi quindici anni

Sembra proprio che nel post pandemia gli italiani abbiano cambiato le loro abitudini. Se qualche anno fa la stagione estiva per le sale cinematografiche del nostro paese era da considerarsi più fiacca, ora le cose sembrano andare in un’altra direzione. La verità però è un’altra. Se infatti a Luglio di quest’anno si è registrato il terzo miglior dato degli ultimi quindici anni e se lo scorso anno addirittura il secondo più alto dal 2011 ad oggi, non è da considerarsi un segno di un cambiamento sociale e di costume, ma semplicemente grazie a pellicole dal forte potere attrattivo.





INCASSI, UN’ESTATE DA 74 MILIONI

I dati ci indicano che dal 1 al 31 Luglio 2024 nel nostro paese si sono raccolti 35,7 milioni di euro totali. Come si diceva prima, ci troviamo di fronte al terzo miglior luglio degli ultimi quindici anni. Il paradosso è che più di due terzi dei risultati arrivano da due soli titoli, ossia Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine che però, non hanno sfruttato al meglio il mese di luglio dal momento che uno è uscito il 19 giugno e l’altro il 24 Luglio. Quindi i primi dodici giorni del cartoon Disney, in cui ha ottenuto circa 30 milioni, rientrano nel conteggio di giugno, mentre il titolo Marvel rientra in Luglio soltanto per i primi otto giorni di programmazione. Se prendiamo in considerazione i due maggiori incassi dei rispettivi mesi (lo scorso anno c’era il fenomeno Barbie con 19 milioni e subito sotto Indiana Jones con 4 milioni) siamo di fronte a un sostanziale pareggio. 23,8 milioni a luglio 2023 contro i 23,4 di luglio 2024. Ma le successive posizioni vedono grosse differenze, considerando che soltanto Twisters questo mese ha superato il milione, mentre a luglio 2023 c’erano altri tre titoli sopra questa soglia, tra cui Mission Impossible che aveva superato i 4 milioni e Elemental che era oltre i 3. Al momento l’estate 2024 nel nostro paese è a quota 74 milioni di euro, meglio quindi dei 72 milioni che si erano ottenuti nell’estate del 2011 e decisamente sopra quanto conquistato dall’estate dell’anno scorso che a questo punto era a 59,9 milioni (poi avrebbe recuperato bene grazie a Barbie nelle ultime tre settimane). Le cose però potrebbero andare ancora meglio dal momento che nella coda estiva sono attesi due titoli che potrebbero riservare buone prestazioni al botteghino. Stiamo parlando di Cattivissimo Me 4, che nel resto del mondo è arrivato vicino a 700 milioni di dollari, e Alien: Romulus.





INCASSI, 2024 SOPRA IL 2023

Da Gennaio a Luglio 2024 i dati sono piuttosto positivi. In totale si incassano 268 milioni di euro, ancora meglio di quanto fatto nel 2023 dove si arrivava a 261 milioni, ma con cali importanti rispetto al 2019 e del 2017, rispettivamente a 336 e 337 milioni. Il dato del 2024 è particolarmente interessante se si considera che la primavera non ha riservato particolari gioie al botteghino italiano, con titoli che si pensava andassero decisamente meglio e che non sono stati in grado di trainare il botteghino. Parliamo di “Furiosa: A mad Max Saga” che da noi non è riuscito neanche ad arrivare ai 2 milioni, e Il Regno del pianeta delle scimmie poco sotto i 3 milioni. I mesi autunnali vantano titoli che potrebbero dare invece una bella scossa anche alle nostre sale. Arriveranno Joker: Folie à Deux (2 ottobre), Il gladiatore 2 a fine novembre e poi Oceania 2 e Mufasa tra novembre e dicembre. Insomma le cose potrebbero andare decisamente bene.