Cinema, “Dieci giorni con i suoi” debutta al primo posto, Angelo Duro resiste e si avvicina agli 8 milioni

Sono quasi 9 milioni i soldi incassati nelle sale cinematografiche italiane nell’ultimo fine settimana, quello dal 23 al 26 gennaio 2024. Un risultato molto buono anche se in lieve calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando nel nostro paese sfioravano i 10 milioni di euro.

Ma la cosa per la quale andare particolarmente fieri è che alle posizioni più alte della top ten dei film più visti, ci sono ancora due titoli italiani.

GLI ITALIANI IN VETTA

Debutta alla posizione numero uno la nuova commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, “Dieci giorni con i suoi”, che apre con 1,7 milioni di euro.

La pellicola è il terzo capitolo della trilogia iniziata nel 2019 con “Dieci giorni senza mamma” che nel suo totale complessivo aveva raggiunto la cifra di 7,4 milioni di euro, superando i 2 milioni nel suo weekend d’esordio.

Il secondo film, invece, fu funestato dalla pandemia finendo direttamente in streaming.

Dopo il viaggio di piacere a Cuba e quello di lavoro in Svezia, stavolta si va in Puglia dove Camilla (Angelica Elli, speaker di Radio Zeta) ha deciso di trasferirsi per frequentare l’università e per andare a vivere con il suo fidanzato Antonio.

L’incontro tra le rispettive famiglie sarà tutt'altro che tranquillo.

Nella classifica dei titoli più visti in Italia nel corso dell’ultimo fine settimana, in seconda posizione resta saldo Angelo Duro con il suo “Io sono la fine del mondo” che arriva a sfiorare gli 8 milioni confermando un successo clamoroso riscosso in queste settimane.

I PREMI ILLUMINANO IL BOTTEGHINO

Un buon debutto per la pellicola che ha fatto incetta di nomination agli Oscar 2025.

“A complete Unknown”, il biopic su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet, ha aperto al botteghino italiano con 1,3 milioni di euro.

Il film diretto da James Mangold si è portato a casa un bottino di 8 candidature che potrebbero consentirgli di incrementare molto gli incassi anche nel corso delle prossime settimane.

La storia racconta dell'ascesa del giovane Dylan nella scena musicale folk degli anni '60. "Un giovane di 19 anni, arriva a New York con soli 2 dollari in tasca e diventa famoso nel giro di tre anni, prima di essere accolto nella famiglia della musica folk a New York. Ma ben presto, quel ragazzo, sarà l’artefice di una grande rivoluzione.

Ma chi ha veramente beneficiato delle nomination è “Emilia Perez”. Il film di Jacques Audiard ha visto un incremento del 13% rispetto a sette giorni fa, arrivando a un totale complessivo di 2,2 milioni di euro.





Tra i film che resistono e incrementano i loro incassi troviamo sicuramente “Diamanti” di Ferzan Ozpetek che ha ufficialmente superato i 15 milioni di euro; “Conclave” è arrivato a 5,4 milioni, “Maria” ha superato i 3 mentre “Mufasa: Il Re Leone” è a un passo dai 22 milioni di euro.