Cinema: “Il ragazzo dai pantaloni rosa” continua a sorprendere, in America arriva il "Glicked" senza botto

Era uno dei weekend più attesi dell’anno dal punto di vista degli incassi cinematografici. Il “Glicked” ha fatto respirare gli esercenti americani anche se il boom che si era raggiunto con il "Barbenheimer" non è stato raggiunto. “Parthenope” di Sorrentino, tra oggi e domani, diventerà il più grande incasso italiano del 2024, superando anche “La Grande bellezza”. “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, nel frattempo, continua incredibilmente a crescere, confermando di essere la vera sorpresa italiana della stagione.





"GLICKED" VINCE SENZA BOTTO

In USA sono finalmente sbarcati nelle sale “Il Gladiatore 2” e “Wicked”. Due titoli profondamente diversi ma che, uscendo lo stesso giorno, hanno dato inizio ad un fenomeno combinato sulla falsa riga del “Barbenheimer”, ossia la doppia uscita di “Barbie” di Greta Gerwig e “Oppenheimer” di Christopher Nolan dello scorso anno. Il “Glicked”, così è stato ribattezzato in America, ha fatto il suo lavoro pur incassando cifre al di sotto delle aspettative degli analisti. “Wicked” della Universal ha aperto con 114 milioni di dollari mentre "Il Gladiatore 2” della Paramount ha incassato 55,5 milioni. I numeri che vengono snocciolati da Deadline sono ancora provvisori e potrebbero essere rivisti lievemente in rialzo nel corso della giornata di oggi.

A livello mondiale il musical apre con 164,2 milioni, stiamo parlando della più grande apertura di sempre in tutto il mondo per un adattamento di un film di Broadway, superando anche “Les Miserables” che ottenne 103 milioni. La maggior parte del pubblico che si è recato in sala per vedere “Wicked” è composto da donne, mentre un terzo dell’incasso arriva dalle sale PLF (Premium Large Format). La pellicola ha ottenuto pareri positivi dal pubblico, e questo si potrebbe tradurre in una buona tenuta nei prossimi giorni.

Anche per il blockbuster di Ridley Scott le cose sono andate molto bene a livello mondiale. Il titolo, che aveva sette giorni di vantaggio nel resto del mondo rispetto alla pellicola della Universal, al momento vanta un risultato complessivo di oltre 200 milioni di dollari. Ricordiamo che “Il Gladiatore 2” ha un budget esorbitante di oltre 300 milioni, quindi sarà costretto ad incassare molto.





"GLICKED" AL ROVESCIO IN ITALIA

Da noi le cose sono andate diversamente. Se in USA “Wicked” ha ottenuto più soldi de “Il Gladiatore 2”, in Italia nel corso del fine settimana, è avvenuto esattamente il contrario. Il sequel di Ridley Scott, che nel nostro paese è uscito il 14 novembre, ha incassato altri 2,1 milioni di euro, portandosi così ad un totale complessivo di quasi 7 milioni e restando al primo posto. Il musical, invece, si è dovuto accontentare della terza posizione della classifica con 1,4 milioni di euro. “Wicked”, in Italia, non ha la fama e la forza che invece possiede oltreoceano grazie al successo enorme che negli anni ha ottenuto con gli spettacoli teatrali a Broadway. I pareri del pubblico italiano però sembrano generalmente positivi quindi potrebbe crescere nel corso dei prossimi giorni.





ANCORA IN CRESCITA "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA"

I titoli italiani in questo periodo, nel complesso, si stanno comportando abbastanza bene. La grande sorpresa continua ad essere “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che dopo l’incremento ottenuto durante il suo secondo weekend, cresce ancora, segnando un +7%. La pellicola, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela di Alice nella città, ha conquistato un milione e mezzo nel corso del fine settimana, arrivando così a 5.4 milioni totali.

Anche se con numeri diversi, il film di Margherita Ferri potrebbe essere comparato al fenomeno che lo scorso anno investì “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Chiaramente la pellicola che vede nel cast Claudia Pandolfi non ha la possibilità di chiudere il suo percorso ai livelli della Cortellesi, ma la crescita che si registra settimana dopo settimana ne ricorda molto il percorso iniziale. Ricordiamo che il film racconta la storia drammatica e commovente di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012.

Nel frattempo, per restare in tema di film italiani, Paolo Sorrentino con il suo “Parthenope” è ad un passo dal battere il suo record personale. Tra oggi o domani, la pellicola supererà l’incasso complessivo de “La Grande Bellezza”, diventando anche il risultato più alto per un titolo italiano nel 2024. Al momento la corona la detiene “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con 7,3 milioni di euro. Apre con quasi 1 milione invece il film di Salvatores “Napoli-New York” che, su un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli, vede nel cast Pierfrancesco Favino. Continua ad andare bene anche “Berlinguer” di Andrea Segre che dopo quasi un mese nelle sale ha raggiunto 3,3 milioni di euro.





Ma le sorprese del Box Office non sono finite. Infatti mercoledì 27 novembre, nel giorno del ringraziamento americano, arriverà nelle sale “Oceania 2” il nuovo cartoon della Disney che, stando ai dati diffusi dagli analisti, potrebbe avere un'apertura altissima. Addirittura si stima un incasso iniziale superiore a quello raggiunto qualche mese fa da “Inside Out 2”. Sarà così? Lo scopriremo solo tra sette giorni, per adesso godiamoci i film e andiamo al cinema.