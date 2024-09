Cinema in festa 2024: in sala con soli 3,50€ fino a giovedì 19 settembre

Il cinema torna in Festa. Dopo il grande successo ottenuto in questi anni, torna l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette di andare al cinema pagando solo 3,50€. Da ieri fino a giovedì 19 settembre, in tutti i cinema italiani, il costo del biglietto sarà calmierato per tutti i film. La quinta edizione di Cinema in Festa nata nel 2022, promossa dal MIC con la collaborazione del David di Donatello, cercherà anche questa volta di portare quanti più spettatori possibili nelle sale.





CINEMA REVOLUTION, NUMERI DA PRE PANDEMIA

Ispirato alla Fête Du Cinéma francese, il progetto nasce dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. L'iniziativa infatti si inserisce nell'ambito di "Cinema Revolution - Che Spettacolo L'Estate", la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l'estate italiana in una stagione straordinaria di film e promozioni. Ad oggi, la manifestazione di Cinema in Festa ha portato nelle sale italiane più di 4,5 milioni di spettatori che hanno usufruito dell'iniziativa speciale che aveva già avuto luogo dal 9 al 13 giugno 2024. Non solo. Con il miglior mese di giugno di sempre al box office, l'edizione 2024 dell'iniziativa MiC Cinema Revolution ha superato per risultati quella passata e fa segnare all'estate in corso un netto sorpasso sul periodo pre-Covid. Nello specifico, dall'inizio della campagna sono state registrate infatti ben 13,7 milioni di presenze (+8,8% sul 2023, +23,7% sul 2019, +50,8% sulla media del triennio 2017-2019) e incassati 98,2 milioni di euro (se confrontato con il 2023 l'incremento è pari al 13,4%, +36,7% rispetto al 2019, +70,2% sulla media del triennio 2017-2019).Guardando più nello specifico alle settimane di promozione sui titoli italiani ed europei, partita il 14 giugno le presenze ammontano a 13 milioni (+12% sul 2023), mentre gli incassi a 95,7 milioni di euro (+16,6% sull'anno scorso).





Sul sito ufficiale si può consultare l’elenco completo dei film che attualmente sono disponibili al cinema e che possono essere visti alla cifra di 3,50.