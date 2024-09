Cinema, incassi: Tim Burton vince il weekend in USA mentre Cattivissimo Me 4 trionfa in Italia Photo Credit: Ufficio Stampa Biennale Cinema

Nel complesso il primo weekend di settembre per le sale cinematografiche è andato bene. In Nord America le cose sono andate anche meglio che in Italia ma ad oggi ci si può ritenere soddisfatti. Il box-office americano ha ottenuto ben 145 milioni di dollari da tutta la classifica in tre giorni. Stiamo parlando di cifre che raramente si vedono nel mese di settembre. Da noi complessivamente sono stati raccolti 5.7 milioni di euro, in calo del 22% rispetto a un anno fa.





TIM BURTON IN TESTA IN AMERICA

Trionfo assoluto per “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel della pellicola del 1988. Per il ritorno sul grande schermo di Tim Burton erano stati previsti un centinaio di milioni di dollari e invece si è andati oltre. Infatti dopo un ottimo esordio raggiunto venerdì e una tenuta ancora migliore nella giornata di sabato, il film presentato come pellicola d'apertura dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ha chiuso il weekend Nordamericano con 110 milioni di dollari. Si tratta del secondo miglior debutto di sempre per il mese di settembre, dopo i 123 milioni di dollari di “It” nel 2017. È anche il terzo miglior esordio dell'anno dopo “Deadpool & Wolverine” e “Inside Out 2”.

All'estero l'esordio è stato meno roboante, con 35.4 milioni di dollari e un totale di 145.4 milioni di dollari in tutto il mondo: non male per un film che è costato 100 milioni di dollari (più marketing e distribuzione). Si ipotizza una chiusura intorno ai 400 milioni se il film dovesse continuare ad avere benzina nelle prossime settimane. Un ruolo decisivo lo avrà senza dubbio il passaparola che per ora sembra piuttosto buono.





L’ANIMAZIONE TRIONFA IN ITALIA

Nel nostro paese Tim Burton è partito bene, ma in modo più scarico rispetto agli USA. Infatti “Beetlejuice Beetlejuice” ha debuttato al secondo posto con 1,6 milioni di euro, lasciando il trono al cartoon “Cattivissimo Me 4” che per la terza settimana consecutiva è in vetta alla classifica. Quasi 14 milioni di euro nel suo totale complessivo, che lo portano di diritto tra le pellicole che hanno performato di più in Italia dall’inizio del 2024. Al quarto posto della top ten debutta “Campo di battaglia” di Gianni Amelio, altro film veneziano in classifica, che raccoglie 413 mila euro, una cifra in linea con quella de Il signore delle formiche, che nel 2022 dopo il lancio alla Mostra del Cinema debuttò con 434 mila euro.





LA DISNEY CONTINUA A VOLARE

Nel frattempo fotografiamo un’ottima situazione sul versante di pellicole che non hanno ancora esaurito la loro benzina. “Inside Out 2” in tutto il mondo è arrivato a 1,67 miliardi, portandosi così alla nona posizione della classifica degli incassi più alti della storia del cinema. Tra i film ancora in programmazione, nella medesima classifica troviamo anche “Deadpool & Wolverine” che per ora occupa la 23esima posizione con 1,28 miliardi di dollari. Da notare che entrambi i titoli sono gli unici ad aver superato la soglia psicologica del miliardo in questo 2024, ma soprattutto tutti e due sono distribuiti dalla Walt Disney che, dopo la brutta performance dello scorso anno, si è decisamente rinvigorita (quantomeno sul piano del botteghino).