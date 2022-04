Cinquemila euro a puntata: ecco quanto ha guadagnato Costantino Vitagliano. La confessione su RTL 102.5 News

“Il mio cachet al GF Vip? 5mila euro a puntata”: adesso parla Costantino Vitagliano, ex tronista per antonomasia ed ex concorrente del Gf vip. Il primo. Stiamo parlando dell'edizione indimenticabile con Malgioglio, Serena Grandi, Corinne Clery e tanti altri vip. Tutti molto conosciuti. Costantino rompe il silenzio a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News e racconta quanto ha guadagnato nella casa del Gf vip, lo dice per la prima volta senza troppi giri di parole. "Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet. Io all’ultimo mio Grande Fratello Vip, il primo, prendevo 5000 euro a puntata ma parliamo che già allora erano calati. In tutto erano 10 puntate”, racconta. L'ex tronista - adesso - parla anche del suo nuovo lavoro.

LA SUA VITA OGGI

"Più che un nuovo lavoro e qualcosa che già facevo prima, come imprenditore. Agenzia interinale: l’Italia finalmente sta ripartendo, noi troviamo lavoro alle persone e allo stesso tempo le agenzie ci contattano per avere vari tipi di professionisti che possono essere sia dirigenti che manodopera”, puntualizza.

NIENTE PIU' TELEVISIONE?

Insomma, niente più televisione per Costantino Vitagliano? Forse. Per l'ex tronista, a quanto pare, i cachet non sarebbero più quelli di un tempo. Costantino, infatti, senza scendere nel dettaglio rivela di aver guadagnato abbastanza durante i tempo d'oro della televisione italiana: quella a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Ma Costantino, il bello dagli occhi azzurri, nonostante i 47 anni, non rinuncia mai allo sport. “Mi mantengo, i muscoli di una volta non li voglio neanche più ma voglio essere per la mia età tonico, anche perché più si va avanti con l’età e più i muscoli bisogna non gonfiarli ma allungarli. Mi piace allenarmi, la pancetta? Giuro non la voglio, se mi alzo e mi ritrovo la pancetta sopprimetemi!”, racconta.